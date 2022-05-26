Mesut Özil'in Fener'den ayrılmaya niyeti yok! Özil'in menajeriyle görüşen Ali Koç'u kızdıran sözler... - Son Dakika
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Mesut Özil'in Fener'den ayrılmaya niyeti yok! Özil'in menajeriyle görüşen Ali Koç'u kızdıran sözler...

26.05.2022 11:08

Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt ile kritik bir görüşme yapan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Onu affetmeyi düşünmüyorsanız gerekirse tek başına antrenmanlarımızı sürdürür, kontratımızda yazan maddelere sadık kalırız" sözlerine Koç'un bir hayli sinirlendiği bilgisi gelirken, sarı lacivertli yönetimin Söğüt'e "Kendinize yeni bir kulüp bulun biz gereken kolaylığı göstereceğiz" karşılığını verdiği vurgulandı.

24 Ocak 2021'de Arsenal'le bağlarını kopararak Fenerbahçe'ye imza atan ve gelişiyle sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da olay yaratan Mesut Özil'in Konyaspor maçından sonra İsmail Kartal'ın aldığı radikal kararla kadro dışı kalması camiada şok etkisi yaratmıştı.

CANLI YAYINDA SİNYALLERİ VERDİ

Sarı lacivertli formayla çıktığı 26 maçta 9 gol 2 asistlik performansıyla pek de iç açmayan, ayrıca sadece İsmail Kartal'la değil daha önce de Vitor Pereira'yla sorun yaşayan Mesut Özil'in Ali Koç tarafından tamamen gözden çıkarıldığı anlaşılırken, başkanın Beyaz TV'de yolları ayırma sinyalleri vermesi dikkatlerden kaçmadı.

DAHA ÖNCE UYARI ALMIŞTI

Daha önce "Ticari işlerini bırakıp sahaya odaklanmalı" diyerek Mesut Özil'i uyaran Ali Koç'un 33 yaşındaki orta sahaya tahammülünün kalmadığı öğrenilirken, Lizbon'da prensip anlaşmasına varılan Jorge Jesus'un da Özil'le çalışmaya çok sıcak bakmadığı bildirildi.

SÖZLEŞMEYİ SONUNA KADAR KULLANMAK İSTİYOR

Geçtiğimiz ay iki kez randevu istemesine rağmen Mesut Özil'in menajerine kapılarını kapatan Ali Koç'un Erkut Söğüt'le kritik bir görüşme yaptığı fakat bu görüşmenin Fenerbahçe açısından iyi geçmediği ifade edildi. Mesut'un kulübüyle olan sözleşmesini sonuna kadar kullanacağını aktaran Erkut Söğüt'ün 'yolları ayıralım' talebine yanaşmadığı ortaya çıkarken ünlü menajerin Fenerbahçe yönetimine "Biz Arsenal'de bu gibi durumlarla çok karşı karşıya kaldık. Mesut orada 2-2,5 yılını kadro dışı olarak geçirdi eğer onu affetmeyi düşünmüyorsanız gerekirse tek başına antrenmanlarımızı sürdürür, kontratımızda yazan maddelere sadık kalırız" sözlerini sarf ettiği belirtildi.

ALİ KOÇ KÜPLERE BİNDİ

Erkut Söğüt'ün bu ifadeleriyle şok olan Ali Koç'un bir hayli sinirlendiği bilgisi gelirken, sarı lacivertli yönetimin Söğüt'e "Kendinize yeni bir kulüp bulun biz gereken kolaylığı göstereceğiz" karşılığını verdiği vurgulandı.

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Son Dakika Spor Mesut Özil'in Fener'den ayrılmaya niyeti yok! Özil'in menajeriyle görüşen Ali Koç'u kızdıran sözler... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mesut Özil'in Fener'den ayrılmaya niyeti yok! Özil'in menajeriyle görüşen Ali Koç'u kızdıran sözler... - Son Dakika
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