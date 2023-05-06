Mesut Özil, en iyi ilk 11'ini kurdu! Listede iki sürpriz Türk futbolcu da var! - Son Dakika
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Mesut Özil, en iyi ilk 11'ini kurdu! Listede iki sürpriz Türk futbolcu da var!

06.05.2023 23:13

Başakşehir formasıyla futbolu bırakan Mesut Özil, birlikte oynadığı dünya yıldızlarından en iyi ilk 11'ini oluşturdu. Özil, Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci ve Arda Güler'in de kadroya girebileceğini söyledi. İrfan Can Kahveci seçimi hayli yorum aldı.

Süper Lig'de ilk olarak Fenerbahçe, ardından Başakşehir forması giyen Mesut Özil, birlikte oynadığı futbolculardan rüya ilk 11 oluşturdu.

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Zpor'dan Recep Tayyip Kaya'ya konuşan Mesut Özil, ilk 11'ini Neuer, Lahm, Sergio Ramos, Boateng, Marcelo, Santi Cazorla, Xabi Alonso, Mesut Özil, Alexis Sanchez, Cristiano Ronaldo ve Karim Benzema ile oluşturdu.

"İRFAN CAN VE ARDA"

Özil, " Türkiye'den hangi futbolcuları eklerdin?" sorusuna ise "İrfan Can Kahveci ve Türkiye'nin geleceği Arda Güler" diyerek cevap verdi. Eski futbolcunun İrfan Can Kahveci futbolseverleri hayli şaşırttı.

İşte sosyal medyadaki bazı yorumlar:

YORUMLAR
500
Borussia Dortmund, 100 milyon euroluk yıldızın yerini Arda Güler ile dolduruyor Borussia Dortmund, 100 milyon euroluk yıldızın yerini Arda Güler ile dolduruyor

İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe, Arda Güler, Mesut Özil, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mesut Özil, en iyi ilk 11'ini kurdu! Listede iki sürpriz Türk futbolcu da var! - Son Dakika


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