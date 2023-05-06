Süper Lig'de ilk olarak Fenerbahçe, ardından Başakşehir forması giyen Mesut Özil, birlikte oynadığı futbolculardan rüya ilk 11 oluşturdu.
Zpor'dan Recep Tayyip Kaya'ya konuşan Mesut Özil, ilk 11'ini Neuer, Lahm, Sergio Ramos, Boateng, Marcelo, Santi Cazorla, Xabi Alonso, Mesut Özil, Alexis Sanchez, Cristiano Ronaldo ve Karim Benzema ile oluşturdu.
Özil, " Türkiye'den hangi futbolcuları eklerdin?" sorusuna ise "İrfan Can Kahveci ve Türkiye'nin geleceği Arda Güler" diyerek cevap verdi. Eski futbolcunun İrfan Can Kahveci futbolseverleri hayli şaşırttı.
İşte sosyal medyadaki bazı yorumlar:
Son Dakika › Spor › Mesut Özil, en iyi ilk 11'ini kurdu! Listede iki sürpriz Türk futbolcu da var! - Son Dakika