Milan, İtalya Süper Kupa Finali'ni Kazandı - Son Dakika
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Milan, İtalya Süper Kupa Finali'ni Kazandı

Milan, İtalya Süper Kupa Finali\'ni Kazandı

İtalya Süper Kupa Finali'nde Milan, Inter'i 3-2 mağlup ederek kupayı 8'inci kez kazandı. Maç, Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde gerçekleşti.

07.01.2025 00:28  Güncelleme: 00:30
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MILAN, İtalya Süper Kupa Final maçında Inter'i 3-2 mağlup ederek 8'inci kez kupayı müzesine götürdü.

İtalya Süper Kupa Final maçında Inter ile Milan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da karşı karşıya geldi. King Saud University Stadyumu'nda oynanan Milano derbisini İtalyan hakem Simone Sozza yönetti. Mücadeleye Inter; Sommer, Bisseck, de Vrij, Bastoni, Hakan Çalhanoğlu, Dumfries, Barella, Mkhitaryan, Dimarco, Taremi ve Martinez ilk 11'iyle çıktı. Milan ise; Maignan, Emerson, Tomori, Thiaw, Hernandez, Musah, Fofana, Reijnders, Jimenez, Pulisic ve Morata ile sahada yer aldı.

Karşılaşmaya iki takımda durağan başladı. İlk yarının sonlarına doğru girilirken Inter baskısını arttırdı ve golü buldu. 46'ncı dakikada Taremi'nin pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Martinez, soluna çektikten sonra şutunda meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0. İlk yarı da bu skorla bitti. İkinci yarıya Inter golle başladı. 47'nci dakikada de Vrij'ın savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Taremi, ceza yayından vuruşunda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0. Milan, bu gole 5 dakika sonra cevap verdi. Kaleyi cepheden gören bir noktada ceza yayının gerisinden kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Hernandez, yerden sert vurdu ve topu kaleci Sommer'in sağından ağlarla buluşturdu: 2-1. Baskısını arttıran Milan, beraberlik golünü buldu. 80'inci dakikada Hernandez'in soldan içeri çevirdiği topu ceza sahası içinde kontrol eden Pulisic, sol ayağıyla vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi: 2-2. Karşılaşmanın son bölümüne girilirken 90+3'üncü dakikada Leao'nun ceza sahası içi sağ çaprazından kale önüne çevirdiği topa Abraham tekte dokundu ve Milan'ı öne geçirdi: 2-3. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Milan İtalya Süper Kupası'nı 8'inci kez müzesine götürdü.

MILAN 8'İNCİ KEZ SÜPER KUPA SAHİBİ

İtalya Süper Kupa Final maçında Inter'i 3-2 mağlup ederek şampiyonluğa uzanan Milan, bu kupayı 8'inci kez müzesine götürmüş oldu. Daha önce; Arrigo Sacchi (1888-1889), Fabio Capello (1992-1993, 1993-1994, 1994-1995), Carlo Ancelotti (2004-2005), Massimiliano Allegri (2011-2012) ve Vincenzo Montella (2016-2017) yönetiminde İtalya Süper Kupası'nı kazanan Milan, Sergio Conceiçao önderliğinde 8'inci kez bu başarıya imza attı.

SERGIO CONCEICAO'DAN MÜTHİŞ BAŞLANGIÇ

Milan'ın Paulo Fonseca ile yollarını ayırmasının ardından teknik direktörlük görevine getirdiği Portekizli teknik adam Sergio Conceiçao, Süper Kupa Final maçında Inter'i 3-2 ile geçerek İtalya serüvenindeki ilk kupasını kazanmış oldu. 2023-2024 sezonu itibarıyla Portekiz ekibi Porto ile yollarını ayıran Conceiçao, Milan yönetimindeki ilk maçını İtalya Süper Kupa Yarı Final müsabakasında Juventus'a karşı çıkmıştı. Juventus'u 2-1 ile geçen Milan, finalde de Inter'i 3-2 mağlup ederek zafere ulaştı. Bu zaferle birlikte 50 yaşındaki tecrübeli teknik adam, 13'üncü kupasını kazanmış oldu. Daha önce Conceiçao Porto ile; 3 Portekiz Ligi, 4 Portekiz Kupası, 3 Portekiz Süper Kupası, 1 kez Portekiz Lig Kupası kazanırken, Standard Liege yönetiminde de 1 Belçika Kupası kazanmıştı.

HAKAN ÇALHANOĞLU DEVAM EDEMEDİ

Karşılaşmanın 34'üncü dakikasında sağ kanatta Inter'de Dumfries, Hernandez'in müdahalesi ile yerde kaldı. Sağlık ekipleri Dumfries için oyuna dahil olurken, Hakan Çalhanoğlu da kenara kendisi için değişiklik işareti yaptı. Adalesinden kaynaklı sakatlanan milli oyuncu, 35'inci dakikada oyuna devam edemedi ve yerini Asllani'ye bıraktı.

Kaynak: DHA

Suudi Arabistan, Süper Kupa, İtalya, Riyad, Milan, Son Dakika

Son Dakika Spor Milan, İtalya Süper Kupa Finali'ni Kazandı - Son Dakika

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