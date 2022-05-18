Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, İspanyol rakibini yenerek finale yükseldi! - Son Dakika
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Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, İspanyol rakibini yenerek finale yükseldi!

18.05.2022 18:50

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 50 kiloda ringe çıkan milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, İspanyol Laura Fuertes Fernandez'i yenerek finale gitmeye hak kazandı.

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 50 kiloda milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, İspanyol Laura Fuertes Fernandez'i yenerek finale yükseldi.

MAÇA FIRTINA GİBİ BAŞLADI

Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonanın 9. gününde olimpiyat ikincisi Buse Naz, 50 kiloda yarı final maçına çıktı. İlk turda Moğol Mungunsaran Balsan, ikinci turda Cezayirli Roumaysa Boualam, çeyrek finalde de Filipinli Aira Cordero Villegas'ı eleyen Buse Naz, yarı finalde İspanyol Fernandez ile karşılaştı. Müsabakaya iyi başlayan Buse Naz Çakıroğlu, ilk rauntta 4-1 önde olmasına rağmen hakemin verdiği ceza puanı nedeniyle 1-0 kaybetti. İkinci rauntta rakibinin uzağında kalan ve isabetli yumruklar vuran 25 yaşındaki milli boksör, bu bölümü net bir şekilde 5-0 aldı.

FİNALDE RAKİP KOLOMBİYA'DAN

Seyirci desteğiyle iyi performansını sürdüren Buse Naz, üçüncü raundu 5-0, maçı da 4-0 kazandı. Buse Naz, 48 kiloda finale çıkan Ayşe Çağırır'dan sonra bu şampiyonada adını finale yazdıran ikinci milli boksör oldu. Avrupa şampiyonu, olimpiyat ve dünya ikincisi milli boksör, 20 Mayıs Cuma günü finalde Kolombiyalı Ingrit Lorena Valencia Victoria ile mücadele edecek.

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Son Dakika Spor Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, İspanyol rakibini yenerek finale yükseldi! - Son Dakika


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