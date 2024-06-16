Milli futbolcu Serdar Saatçı, Türkiye'nin EURO 2024 kampından ayrıldı - Son Dakika
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Milli futbolcu Serdar Saatçı, Türkiye'nin EURO 2024 kampından ayrıldı

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A Milli Takım'ın EURO 2024 kamp çalışmalarına katılmak üzere sonrada kafileye dahil olan Serdar Saatçı, ay-yıldızlı ekibin Barsinghausen'deki kamp tesisinden ayrıldı.

16.06.2024 16:24  Güncelleme: 16:40
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18 Haziran'daki Gürcistan maçıyla 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası serüveninen başlayacak olacak A Milli Takım'da Almanya kampına sonradan katılan Serdar Saatçı, kamp yapılan tesisten ayrıldı.

SERDAR SAATÇI KAMPTAN AYRILDI

A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 kamp çalışmalarına katılmak üzere kafileye dahil edilen Serdar Saatçı, antrenmanlarını tamamlayarak bu sabah takımın Barsinghausen'deki kamp tesisinden ayrıldı.

Milli futbolcu Serdar Saatçı, Türkiye'nin EURO 2024 kampından ayrıldı

NE OLMUŞTU?

TFF daha önce yaptığı açıklamada, " Portekiz'in Braga kulübünde forma giyen Ümit Millî Takım oyuncumuz Serdar Saatçı, A Millî Takımımızın Almanya'daki kamp çalışmalarında yer almak üzere Hannover'e yolculuk edecek kafileye dahil edildi" ifadelerine yer vermişti.

Milli futbolcu Serdar Saatçı, Türkiye\'nin EURO 2024 kampından ayrıldı

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Son Dakika Spor Milli futbolcu Serdar Saatçı, Türkiye'nin EURO 2024 kampından ayrıldı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Kadir Yilmaz: tamam da niye ayrıldı 2 0 Yanıtla

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