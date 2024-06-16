18 Haziran'daki Gürcistan maçıyla 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası serüveninen başlayacak olacak A Milli Takım'da Almanya kampına sonradan katılan Serdar Saatçı, kamp yapılan tesisten ayrıldı.
A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 kamp çalışmalarına katılmak üzere kafileye dahil edilen Serdar Saatçı, antrenmanlarını tamamlayarak bu sabah takımın Barsinghausen'deki kamp tesisinden ayrıldı.
TFF daha önce yaptığı açıklamada, " Portekiz'in Braga kulübünde forma giyen Ümit Millî Takım oyuncumuz Serdar Saatçı, A Millî Takımımızın Almanya'daki kamp çalışmalarında yer almak üzere Hannover'e yolculuk edecek kafileye dahil edildi" ifadelerine yer vermişti.
Son Dakika › Spor › Milli futbolcu Serdar Saatçı, Türkiye'nin EURO 2024 kampından ayrıldı - Son Dakika
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