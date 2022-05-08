Milli Karateci Sabri Kıroğlu havaalanında karşılandı - Son Dakika
Üye Girişi

Milli Karateci Sabri Kıroğlu havaalanında karşılandı

08.05.2022 14:32
Milli Karateci Sabri Kıroğlu havaalanında karşılandı

Düzce Belediyesi Spor Akademisi sporcusu Milli Karateci Sabri Kıroğlu, Brezilya'da düzenlenen İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatlarının ardından yurda döndü.

Düzce Belediyesi Spor Akademisi sporcusu Milli Karateci Sabri Kıroğlu, Brezilya'da düzenlenen İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatlarının ardından yurda döndü. Olimpiyatlarda ikincilik madalyası elde eden takım halinde de şampiyon olarak tüm Türkiye'ye büyük bir gurur yaşatan Kıroğlu'nu eşi ve Spor Akademisi yetkilileri karşıladı.

Düzce Belediyesi Spor Akademisi sporcusu Avrupa ve Dünya Şampiyonu Milli Karateci Sabri Kıroğlu, Brezilya'da düzenlenen 24. Deaflympics İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatlarını başarı ile tamamlayarak yurda döndü. Ferdi Kata'da gümüş madalya takım katada ise altın madalyayı ülkemize kazandıran Kıroğlu geçtiğimiz gece İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanına indi. Sporcu kafilesi ile birlikte gelen Kıroğlu'nu eşi Öznur Kıroğlu, ailesi, eski sporcuları ile birlikte Düzce Belediyesi Spor Akademisi yöneticileri havalimanında karşıladı.

"Ülkemi ve memleketimi en iyi şekilde temsil ettiğime inanıyorum"

Duygu yoğunluğu ve coşku dolu anların yaşandığı karşılamanın ardından konuşan Kıroğlu, "Yoğun duygular içerisindeyim. Mutluluğumu kelimelerle ifade etmem şu an için mümkün değil. Ülkemi ve memleketimi en iyi şekilde temsil ettiğime inanıyorum. Avrupa ve Dünya Şampiyonluklarımın yanına Olimpiyat ikinciliğini de eklemiş olmaktan ötürü mutlu ve gururluyum. Bu başarıları sürekli hale getirmek ve en yukarıda tutabilmek adına çalışmalarımı var gücümle sürdüreceğim. Bana inanan ve güvenen başta Düzce Belediye Başkanımız Dr. Faruk Özlü'ye, Spor Akademimizin Başkanı Muzaffer Leblebici'ye ve Spor Akademisi yöneticilerine çok teşekkür ediyorum" dedi. - DÜZCE

Milli Karateci Sabri Kıroğlu havaalanında karşılandı
Milli Karateci Sabri Kıroğlu havaalanında karşılandı

YORUMLAR
500
Merve Yazıcı, 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda altın madalya kazandı Merve Yazıcı, 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda altın madalya kazandı 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda 3 madalya daha 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda 3 madalya daha

Düzce Belediyesi, Brezilya, Düzce, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Milli Karateci Sabri Kıroğlu havaalanında karşılandı - Son Dakika


Son Dakika
14:02 Maliyeti 47 milyon TL'ye ulaşan dev çay bardağı şeklindeki binanın açılışında sona gelindi
13:44 Milli Savunma Bakanlığı'nın Anneler Günü'ne özel yayınladığı video tıklanma rekoru kırdı
13:43 Rusya-Ukrayna savaşı sona mı eriyor? Putin, savaşın kaderini etkileyecek açıklamayı yarın yapacak
13:21 Köpeği, kamyonetin arkasına bağlayıp sürükledi! Polis bu zalimliği yapan sürücünün peşinde
13:03 Balkondan tayt çalıp koklayan sapığın ilk vukuatı değilmiş! "Bugüne kadar 60 tane kadın çamaşırı çaldım"
12:59 Duran minibüs yol kenarında duran pikaba çarptı: 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
12:51 Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz hastaneye kaldırıldı
12:50 Yolda ayıyla karşılaşan Trabzonlu vatandaşın görüntüleri gülümsetti: Ne var ne yok?
12:44 Çinli bilim insanlarından kayıtlara geçecek araştırma: Ay toprağı oksijen ve yakıt üretme potansiyeli taşıyor
11:24 "Zafer Partisi gelecek sığınmacılar gidecek" sloganı sonrası ilçe başkanı gözaltına alındı Ümit Özdağ sosyal medyadan tepki gösterdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2022 14:48:31. #1.11#
SON DAKİKA: Milli Karateci Sabri Kıroğlu havaalanında karşılandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement