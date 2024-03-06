Milli Okçu Helin Satıcı, Avrupa Şampiyonasından Altın Madalya İle Döndü

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Yaz kurslarında hobi olarak başladığı okçulukta takım arkadaşlarıyla 2024 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'ndan altın madalya ile dönen milli okçu Helin Satıcı, yeni başarılar için nişan alıyor.

Boş zamanlarını değerlendirmek için 2017'de ilgi duyduğu okçuluğa başlayan Satıcı, yeteneğiyle kısa sürede okçuluk antrenörü Yusuf Yazıcı'nın dikkatini çekti.

Okçuluk tesisinin bulunmadığı kentte, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yerleşkesindeki binaların arasında kısıtlı imkanlarla çalışmalarını yürüten Satıcı, 22-26 Kasım 2023'te düzenlenen Salon Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nda gençler Türkiye ikinciliği elde ederek milli takıma davet edildi.

Geçen ay Hırvatistan'da düzenlenen 2024 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda Helin Satıcı, Hazal Burun ve Hatice Efdal Köse'den oluşan 21 Yaş Altı Kadın Makaralı Yay Milli Takımı, finalde İngiltere'yi 229-225 mağlup ederek Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Milli sporcu Helin Satıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tatil dönemlerinde düzenlenen yaz kurslarında birçok branşa katıldığını ancak hiçbirinden okçulukta olduğu kadar etkilenmediğini söyledi.

Altı yılı aşkındır emek verdiği okçulukta yeni başarılara imza atmak istediğini ifade eden Satıcı, "Okçuluğu çok sevdim. O sakinlik ve odaklanma halinde kendimi çok iyi hissediyordum. Yaz kurslarından sonra performans grubuna seçilerek devam ettim. Başarılar elde ettiğim görülünce çevremdekilerin çocuklarını özellikle okçuluğa yönlendirmek istediklerini duyuyorum. İnsanları okçuluğa ve spora yönlendirmeyi seviyorum. Aslında okçuluğa başladığımda başarılar elde edeceğimi hiç düşünmemiştim. Sadece keyif aldığım için yaptığım bir spordu." diye konuştu.

"Çok özveri isteyen bir spor"

Satıcı, zevk alarak çıktığı antrenmanlara okuldan koşa koşa geldiğini dile getirdi.

Yarışmalara gittikçe yapabildiğini gördüğünü anlatan Satıcı, "İyi atabildikçe de devam ettim. Bir kariyer olarak inşa etmedim ama iyi oldukça ilerliyorsunuz. Sürekli çalışmak gerekiyor, çok özveri isteyen bir spor. Bir iki gün antrenmana gitmediğinizde ok atışına yeniden başlamış, yayı elinize ilk kez almış gibi hissediyorsunuz. O yüzden her yeni gün farklı bir atış, yeni bir heyecan katıyor." şeklinde görüş belirtti.

Antrenör Yusuf Yazıcı da Satıcı'nın ilerleyen dönemlerde yeteneğiyle başarılara yürüyeceğine inandığını kaydetti.

Satıcı'nın, kentteki öğrencilerin bu spora ilgi duymasını sağladığını belirten Yazıcı, "Helin'i yetenekli gördüğümüz için kadromuza aldık. Helin'in Türkiye ve Avrupa dereceleri, diğer sporcular için de istek oluşturuyor. Bu da rekabeti artırıyor." ifadesini kullandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir ise Nevşehir'den bireysel sporlarda çeşitli branşlarda ulusal ve uluslararası başarılar elde edildiğini söyledi.

Son birkaç yıldır Helin Satıcı ile okçuluk dalında da madalyaların gelmeye başladığını belirten Özdemir, en kısa sürede kente okçuluğa yönelen sporcuların çalışabileceği bir tesis kazandırılmasını hedeflediklerini kaydetti.