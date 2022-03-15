Milli takım Bodrum'da belirleniyor - Son Dakika
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Milli takım Bodrum'da belirleniyor

15.03.2022 18:22
Milli takım Bodrum'da belirleniyor

Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) tarafından 2022 Optimist Yıldızlar Kupası Yarışları, Muğla'nın Bodrum ilçesinde gerçekleştiriliyor.

Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) tarafından 2022 Optimist Yıldızlar Kupası Yarışları, Muğla'nın Bodrum ilçesinde gerçekleştiriliyor. Yarışlarda Dünya Optimist Şampiyonası'na katılacak Milli Takım belirlenecek.

TYF 2022 Faaliyet Programında yer alan 2022 Optimist Yıldızlar Kupası Yarışları, 38 kulüpten 303 sporcunun katılımıyla Bodrum'da gerçekleştiriliyor. Bodrumspor Yelken Kulübü Şubesinde gerçekleştirilmesi planlanan Optimist Yıldızlar Kupası, kulüpte Dünya Şampiyonası hazırlıkları devam ettiği için Paşatarlası sahilinde yapılıyor. Dün antrenman ve deneme yarışlarının yapıldığı 2022 Optimist Yıldızlar Kupası'nda bugün yarışmalar başladı. Küçük yelkenciler, denizin ortasında rüzgar ve dalgalarla mücadele ettiler. Yarışlar, 20 Mart Pazar günü ödül töreniyle sona erecek.

Marmara Yelken Kulübü'nden şampiyonaya katılan Yiğit Gülay, "Bence gayet güzel bir yarış olacak. Ben daha junior kategorisindeyim. Bu sene junior kategorisinde son senem oluyor. O yüzden inşallah iyi bir derece yaparım" şeklinde konuştu.

Tayfun Erey: "Keyifli yarışlar geçeceğine inanıyorum"

TYF Sportif Direktörü Tayfun Erey yaptığı açıklamada yarışla ilgili, "Bildiğiniz gibi Optimist Dünya Şampiyonası 27 Temmuz - 7 Haziran tarihleri arasında Bodrum'da gerçekleşecek. Onun öncesinde bizim ulusal milli takım seçme yarışımız olan 2022 Optimist Yıldızlar Kupası, burada başladı. Türkiye'nin her tarafından 303 sporcumuz milli takıma girebilmek için yarışacaklar. Hepsine şimdiden başarılar diliyorum. Yarışlarımız 6 gün sürecek. Toplamda 12 tane yarış planlanmakta. Hem güneyli hem de kuzeyli olmak üzere rüzgar her yönden gösteriyor şu anda. Ben, çok keyifli yarışlar geçeceğine inanmaktayım" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

Milli takım Bodrum'da belirleniyor
Milli takım Bodrum'da belirleniyor
Milli takım Bodrum'da belirleniyor
Milli takım Bodrum'da belirleniyor
Milli takım Bodrum'da belirleniyor
Milli takım Bodrum'da belirleniyor

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Milli takım Bodrum'da belirleniyor - Son Dakika


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