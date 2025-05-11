Milli Takım Bronz Madalya Kazandı

Ermenistan'da düzenlenen Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nda Milli Erkek Kata Takımı bronz madalya kazandı.

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Erivan'da 48 ülkeden 463 sporcunun madalya mücadelesi verdiği organizasyon takım müsabakalarıyla tamamlandı.

Enes Özdemir, Emre Vefa Göktaş ve Hüseyin Can Göksu'dan oluşan Erkek Kata Takımı, üçüncülük maçında karşılaştığı İngiltere'yi yenerek bronz madalya elde etti.