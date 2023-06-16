Abdülkerim Bardakçı milli takım formasıyla ilk maçında ilk golünü buldu - Son Dakika
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Abdülkerim Bardakçı milli takım formasıyla ilk maçında ilk golünü buldu

16.06.2023 22:45

Türkiye, Letonya karşısında 1-0 öne geçti! Abdülkerim Bardakçı ilk maçında ilk golüne imza atmayı başardı.

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu üçüncü maçında A Milli Futbol Takımımız Letonya ile deplasmanda kozlarını paylaştı.

İLK MAÇ İLK GOL

Bu sezon Galatasaray'da gösterdiği performansla takımın en iyilerinden olan 29 yaşındaki futbolcu, Milli Takımla çıktığı ilk maçta golle tanışmanın sevincini yaşadı.

Önce çizgiden çıkardı, sonra gol attı! Galatasaray'ın yıldızından mükemmel performans

ÇİZGİDEN ÇIKARDI

Maça istekli başlayan Letonya'nın ceza sahası içinde üst üste vuruşlarında çizgiden bir top çıkaran Abdülkerim'in performansı izleyenler tarafından tam not aldı.

Önce çizgiden çıkardı, sonra gol attı! Galatasaray'ın yıldızından mükemmel performans
Önce çizgiden çıkardı, sonra gol attı! Galatasaray'ın yıldızından mükemmel performans
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A Milli Futbol Takımı, Letonya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Abdülkerim Bardakçı milli takım formasıyla ilk maçında ilk golünü buldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Abdülkerim Bardakçı milli takım formasıyla ilk maçında ilk golünü buldu - Son Dakika
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