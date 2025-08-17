Millilerden Üçüncülük Başarısı

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı, Türk Hava Yolları DBB Süper Kupa'daki son maçında Çekya'yı 79-65 yenerek organizasyonu üçüncü sırada tamamladı.

Ay-yıldızlılar müsabakaya Shane Larkin, Kenan Sipahi, Cedi Osman, Ercan Osmani ve Ömer Faruk Yurtseven beşiyle başladı. Milliler ilk periyodu 23-13, ilk yarıyı da 41-29 önde tamamlandı. 3. periyodu da 60-41 üstün geçen ay-yıldızlılar, salondan 79-65 üstün ayrılarak turnuvada üçüncü oldu.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda Ercan Osmani 13 sayı - 8 ribaund - 1 asist ve Cedi Osman 12 sayı - 2 ribaundluk performans gösterdi. Çekya'da Vit Krejci 14 sayı ile oynadı.

Milliler, bir sonraki hazırlık maçında Litvanya ile 20 Ağustos Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Litvanya'da oynanacak maç TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak. - İSTANBUL