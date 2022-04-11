Misli.com Sultanlar Ligi'nde Play-off 5/8 Etabı sona erdi - Son Dakika
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Misli.com Sultanlar Ligi'nde Play-off 5/8 Etabı sona erdi

11.04.2022 17:35
Misli.com Sultanlar Ligi'nde Play-off 5/8 Etabı sona erdi

Misli.com Sultanlar Ligi'nde Play-off 5/8 Etabı, bugün oynanan ikinci karşılaşmaların ardından sona erdi.

Misli.com Sultanlar Ligi'nde Play-off 5/8 Etabı, bugün oynanan ikinci karşılaşmaların ardından sona erdi.

Bugün oynanan karşılaşmalarda Galatasaray HDI Sigorta, Kuzeyboru'yu 25-17, 31-33, 25-15, 25-19'luk setlerle 3-1 mağlup etti. Günün diğer karşılaşmasında da PTT, Aydın Büyükşehir Belediye'yi 27-25, 25-23, 18-25, 25-23'lük setler sonucunda aynı skorla yenmeyi başardı. Bu sonuçların ardından serilerde her iki karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan Galatasaray HDI Sigorta ile PTT takımları play-off 5/6'ncılık karşılaşmaları oynamaya hak kazandı. Kuzeyboru ile Aydın B.Şehir Bld. takımları ise play-off 7/8'incilik karşılaşmaları oynayacak.


Misli.com Sultanlar Ligi'nde Play-off 5/8 Etabı sona erdi
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Galatasaray, Play Off, Sigorta, Aydın, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Misli.com Sultanlar Ligi'nde Play-off 5/8 Etabı sona erdi - Son Dakika


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