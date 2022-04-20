MKE Ankaragücü Kulübünden hakem tepkisi Açıklaması - Son Dakika
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MKE Ankaragücü Kulübünden hakem tepkisi Açıklaması

20.04.2022 19:11
MKE Ankaragücü Kulübünden hakem tepkisi Açıklaması

MKE Ankaragücü Kulübü, Spor Toto 1. Lig'de Altınordu'ya 3-2 kaybettikleri maçın hakem yönetimine tepki gösterdi.

MKE Ankaragücü Kulübü, Spor Toto 1. Lig'de Altınordu'ya 3-2 kaybettikleri maçın hakem yönetimine tepki gösterdi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz aleyhine gerçekleşen hakem hatalarının artık 'tesadüf' olmadığından eminiz." denildi.

Yapılan hataların ardında kasıt bulunmadığına inanmanın, Altınordu müsabakasındaki hakem yönetimi sonrası artık mümkün olmadığı vurgulanarak, şu ifadeler kullanıldı:

"Şampiyonluk yolunda en kritik müsabakaların oynandığı dönem içerisinde bütün spor otoritelerinin tereddütsüz hemfikir olduğu ve aleyhimize gerçekleşen hakem hataları, şiddetini arttırarak devam etmektedir. Sistematik olarak kulübümüzün puan kayıpları yaşamasına neden olan tüm kararları, kamuoyunun takdirine bırakıyor, tüm yetkili kişi ve kurumları Türk sporuna zarar verenler hakkında gereğini yapmak üzere bir kez daha göreve davet ediyoruz. MKE Ankaragücü herkese ve her şeye rağmen şampiyon olacaktır."

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Mustafa Altındağ: '5-6 haftadır hakemlerden sıkıntımız var' Mustafa Altındağ: '5-6 haftadır hakemlerden sıkıntımız var' Spor Toto 1. Lig: MKE Ankaragücü: 2 Altınordu: 3 Spor Toto 1. Lig: MKE Ankaragücü: 2 Altınordu: 3

MKE Ankaragücü, Spor Toto, Altınordu, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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