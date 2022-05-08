Modern pentatlonda şampiyonlar GKV'den - Son Dakika
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Modern pentatlonda şampiyonlar GKV'den

08.05.2022 16:24
Modern pentatlonda şampiyonlar GKV'den

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu öğrencileri katıldıkları Okullararası Modern Pentatlon İl Şampiyonası'nda şampiyonlukları rakiplerine bırakmayarak iki il birinciliği madalyasının yanı sıra birçok dereceyi okullarına kazandırdı.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu öğrencileri katıldıkları Okullararası Modern Pentatlon İl Şampiyonası'nda şampiyonlukları rakiplerine bırakmayarak iki il birinciliği madalyasının yanı sıra birçok dereceyi okullarına kazandırdı.

Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından ortaklaşa organize edilen 2021-2022 Eğitim Öğretim yılında Okullar arası Modern Pentatlon İl Şampiyonası'nda Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu öğrencileri elde ettikleri büyük başarılarla isimlerini başarı listesine yazdırdı. Yarışmanın Yıldız Kızlar Kategorisinde, Derin Özönel İl birincisi, Ceren Batuş İl ikincisi, Nilay Şimşek üçüncüsü olurken Küçük Erkekler Kategorisinde de Umut Yozgat İl birincisi, Erol Kaan Demir İl üçüncülüğünü kazanarak şampiyonaya damgalarını vurdu.

Derece elde eden Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencileri 28-29 Mayıs tarihleri arasında Sakarya İlinde düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonasında Gaziantep'i temsil etmeye hak kazandı. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarına bir kez daha şampiyonluk madalyaları kazandıran başarılı sporcuları kutlayan GKV Özel Ortaokulu Müdürü Seçil Güldemet öğrencileri kutlayarak Sakarya'da gerçekleştirilecek şampiyonadan da büyük başarılar beklediklerini ifade etti. - GAZİANTEP

Modern pentatlonda şampiyonlar GKV'den
Modern pentatlonda şampiyonlar GKV'den
Modern pentatlonda şampiyonlar GKV'den
Modern pentatlonda şampiyonlar GKV'den
Modern pentatlonda şampiyonlar GKV'den

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Milli Eğitim Müdürlüğü, Modern Pentatlon, Gaziantep, gençlik, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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