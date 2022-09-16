Moğol rakibini deviren milli güreşçi Taha Akgül üçüncü dünya şampiyonluğunu kazandı - Son Dakika
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Moğol rakibini deviren milli güreşçi Taha Akgül üçüncü dünya şampiyonluğunu kazandı

16.09.2022 22:19

Dünya Güreş Şampiyonası erkekler serbest stil 125 kilo finalinde milli güreşçi Taha Akgül, Moğol Lkhagvagerel Munkhtur'u yenerek altın madalya kazandı. Akgül, kariyerinde 3. kez dünya şampiyonu oldu.

Başkent Belgrad'da gerçekleştirilen organizasyonun yedinci gününde Taha, serbest stil 125 kilo finalinde Moğol Lkhagvagerel Munkhtur ile karşılaştı.

YİNE DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU

Star Arena'daki günün son müsabakasında rakibini 6-2 yenen Taha, kariyerindeki üçüncü dünya şampiyonluğunu elde etti. Taha Akgül, daha önce 2014 ve 2015 yıllarında dünya şampiyonu olmuştu.

9 KEZ AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU

Olimpiyat şampiyonu milli güreşçi, bu yıl Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 9. Avrupa şampiyonluğuna ulaşmıştı.

Taha Akgül, Sırbistan'daki organizasyonda ikinci turda Macar Daniel Ligeti'yi 4-0, çeyrek finalde Kanadalı Amarveer Dhesi'yi 8-2, yarı finalde de son dünya şampiyonu İranlı Amir Zare'yi 4-2 yenmişti. Serbest stil 125 kiloda bronz madalyaları ise Gürcü Geno Petriashvili ve İranlı Amir Zare kazandı

TÜRKİYE 7 MADALYA KAZANDI

Türkiye, Dünya Güreş Şampiyonası'nda yedinci gün sonunda 4 altın ve 3 bronz olmak üzere 7 madalyaya ulaştı. Sırbistan'daki şampiyona 18 Eylül Pazar günü sona erecek.

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Milli Güreşçi Taha Akgül 3. Kez Dünya Şampiyonu Oldu Milli Güreşçi Taha Akgül 3. Kez Dünya Şampiyonu Oldu SPOR Hamza Yerlikaya Millet olarak onur ve gurur duyduk SPOR Hamza Yerlikaya Millet olarak onur ve gurur duyduk
Kaynak: AA

Taha Akgül, Belgrad, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Moğol rakibini deviren milli güreşçi Taha Akgül üçüncü dünya şampiyonluğunu kazandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Moğol rakibini deviren milli güreşçi Taha Akgül üçüncü dünya şampiyonluğunu kazandı - Son Dakika
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