Montella: \'Birlikten güç doğar\'

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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İzlanda maçı öncesinde yaptığı açıklamada, birlikteliğe vurgu yaparak, "O birlikteliği bozmamamız gerekiyor. Sadece bizim içeride yaşadığımız birlik değil de dışarıdan da bir birliktelik lazım. Çünkü birlikten güç doğar. Avrupa Şampiyonası'nda beraber daha iyi işler yaptığımızı hepimiz gördük" dedi.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ikinci maçında A Milli Futbol Takımı, yarın saat 21.45'te Gürsel Aksel Stadyumu'nda İzlanda ile karşılaşacak. Milliler, grubun ilk mücadelesinde deplasmanda Galler ile 0-0 berabere kaldı. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İzlanda maçı öncesinde Gürsel Aksel Stadyumu'nda basın toplantısı düzenledi. Montella, İzlanda'nın, duran toplarda ve taç atışlarında etkili olduğunu belirterek, "Buna göre hazırlanmamız gerektiğini biliyoruz. Son zamanlarda her rakip bu tarz organizasyonlarda çok fazla tehlike oluşturuyor. Biz de bunları göz önüne alıp ona göre önlem alacağız" dedi.

"Arda'nın durumunu değerlendireceğiz"

Galler ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Barış Alper Yılmaz performansı hakkında konuşan İtalyan çalıştırıcı, "Barış'ın performansına hepimiz şahit olduk. Birçok hoca da beni büyük takımlardan kendisiyle alakalı bilgi almak için aradı. Şu anda aramızda değil kırmızı kart gördüğü olduğu için ama hazırlıklarımız aynı şekilde devam ediyor. Futbolcularımız görev almak için hazır. Arda konusuna değinmek gerekirse, maç sonu bir darbe aldı. Dün de tamamıyla rahat yürüyemiyordu. Darbeye bağlı bir problem yaşıyor ama bugün takımla antrenman yapmasa dahi değerlendirme süremiz var. Kendisinden de geri bildirim alarak değerlendirme yaptıktan sonra baştan mı sonradan mı, en kötü ihtimalle hiç mi olmayacak şeklinde değerlendirmiş oluruz" diye konuştu.

"Futbolculara eleştiriler yoğun bir şekilde geldiğinde gerçekten anlayamıyorum"

Milli takım teknik direktörlerinin her maçının final olduğunu vurgulayan Vincenzo Montella, "Sürekli maç oynama, çalışma fırsatınız olmuyor ama şunu söylemek lazım; hocaya eleştiri geldiğinde ben bunu kabul etmekte daha mı iyiyim? Çünkü ben hata yapabilirim ve konuşabiliriz ama futbolculara eleştiriler yoğun bir şekilde geldiğinde gerçekten anlayamıyorum. Belki ben Türk değilim ama bana inanın duyguları en iyi şekilde yaşıyorum burada milli takımda olmaktan ve yetişme tarzından dolayı. Çünkü Napoli'nin kültürü gerçekten Türk kültürüne çok benziyor ve bütün duyguları aidiyet hissiyle yaşıyorum. Futbolcularımızı bölmeye çalışmamamız gerekiyor. O birlikteliği bozmamamız gerekiyor. Sadece bizim içeride yaşadığımız birlik değil de dışarıdan da bir birliktelik lazım. Çünkü birlikten güç doğar. Avrupa Şampiyonası'nda beraber daha iyi işler yaptığımızı hepimiz gördük" şeklinde konuştu.

"Birlikten güç doğar"

Galler maçının ilk 30 dakikasını iyi oynayamadıklarını dile getiren Montella, "Sonradan toparladığımızı, bir organize bir futbol ortaya sergilediğimizi ve rakibe hiçbir şekilde fırsat vermediğimizle alakalı hiçbirisi bu soruyu sorulmadı bana. Çünkü 10 kişi kaldığımızda da gerçekten bizim futbolcular, organizasyon anlamında başarılı işler yaptılar ve rakibe hiçbir şekilde fırsat vermediler. Tekrar altını çizmek istiyorum, birliktelik lazım. Bunu futbolcularımız gerçekten hak ediyor. Gösterdikleri performans, destekleri ve algılarıyla bunu kesinlikle sağlamamız gerekiyor. Sadece bizim içerideki birlikteliğimiz, aile ortamımız değil de dışarıdan gelen birliktelik de lazım. Çünkü tekrar ediyorum her zaman birlikten güç doğar, daha güçlü oluruz. Başarılı olmamızı istiyorsanız her yerden birlikte olmamız gerekiyor. Yarın İzmir için özel bir gün. Bu tarihi günde güzel bir galibiyetle kutlamalara en iyi şekilde biz de katkıda bulunmak istiyor" açıklamasında bulundu.

"Oyuncuların 3 hafta dinlenmesi gerekiyor"

Oyuncuların fiziksel durumuyla alakalı ise 50 yaşındaki teknik direktör, "Bununla alakalı bilimin getirdiği bir açıklama var. 50-60 maç arasında bir sezonda oynayan futbolcular için normalde 3 hafta dinlenme süresi verilmesi gerekiyor tamamıyla toparlamaları için. Yeni sezona başlamaları için ve tekrardan ritmi yakalamak için bir 35-40 güne ihtiyaçları var. Geçen gün de Galler maçında böyle bir fark hissedildi. Fiziksel olarak İzlanda'nın biraz daha önde olacağını düşünmüyorum. Değerlendirme yaparken de özellikle belirli eleştiriler getirirken de bu detayı aslında baz almamız gerekiyor. Özellikle eleştiriler konusunda da bu detaydan başlayarak gidersek daha olumlu sonuçlar alabiliriz. Ama tabii ki de şu demek olmuyor ki biz kazanmak istemiyoruz. Biz tamamıyla kazanmaya odaklandık ve ona göre çalışmalarımızı yapıyoruz. Burada sadece ben değil, bütün futbolcularımız kazanmak istiyor. Değerlendirme yaparken de bunu baz alarak değerlendirme yaparsak özellikle sezon başlarında çok daha doğru noktalara değinmiş oluruz" diyerek sözlerini tamamladı. - İZMİR