Morais: 'Acele kararlar aldık' - Son Dakika
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Morais: 'Acele kararlar aldık'

Bodrum FK teknik direktörü Morais, Fenerbahçe'ye 4-2 yenildikleri maçın ardından değerlendirmede bulundu.

29.03.2025 07:16
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Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe'ye 4-2 yenilen Sipay Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais, "Takımım belki bazı noktalarda acele kararlar vermiş olabilir. O kararları iyi alamadık. Bu keskin zamanlarda onları daha iyi yapabilseydik bizim için daha iyi bir maç olabilirdi." dedi.

Grey Bodrum Stadyumu'ndaki müsabakanın ardından basın toplantısında konuşan Morais, kendileri için mutlu bir gün olmadığını söyledi.

Müsabakanın ilk dakikalarında 1-0 geri düşmenin zorluğunu yaşadıklarını ifade eden Morais, "Büyük takımlara karşı da bu şekilde maça başlamak her zaman zordur. Fenerbahçe karşısında bu şekilde geriye düştüğünüz zaman o reaksiyonu vermek zor olabiliyor. Maç içinde ani hislerin, kırılmaların olduğu anlar vardı. Takımım belki bazı noktalarda acele kararlar vermiş olabilir. O kararları iyi alamadık. Bu keskin zamanlarda onları daha iyi yapabilseydik bizim için daha iyi bir maç olabilirdi." diye konuştu.

Morais, ilk yarıda oyunu yeteri kadar kontrol edemediklerini, takımın beraberliği bulmak için çok yoğun enerji sarf ettiğini anlattı.

Oyuncuların sarf ettikleri enerjinin sonrasında birkaç şans yarattığını ve penaltıdan da olsa beraberliği bulduklarını dile getiren Morais, şunları kaydetti:

"Ama hemen sonrasında belki dakika bile geçmeden tekrar mağlup duruma düştük. Fenerbahçe ikinci golü buldu. Basit bir hatadan golü yedik. Tabi bu kadar enerji sarf ettikten sonra beraberliği bulduktan sonra hemen golü yemek takımımızın enerjisini biraz daha aşağıya çekti. Derken basit bir hatayla üçüncü golü yedik. Hemen ardından da maç birden 4-1'e geldi. Fenerbahçe bu ligin çok güçlü takımlarından, şampiyonluk iddiası olan takımlarından biri. Fenerbahçe gibi bir takıma 3 farkla geriye düştüğünüz zaman geri dönmek çok kolay olmayabiliyor. Bu basit hataları yaparak 3 farklı geriye düştük. İkinci yarı biraz daha takımın enerjisi iyiydi. Oyunu ilk yarıdan ziyade ikinci yarı biraz daha kontrol etmeye başladık. Pozisyonlar da bulduk. Sonunda da golü bulup skoru 4-2'ye getirdik."

Morais, ikinci yarı takımın gösterdiği performansın pozitif olduğunu dile getirdi.

Bir gazetecinin "Bir kaleciniz cezalı, iki kaleciniz sakattı. Ayrıca ilk 11'deki kadro tercihiniz sosyal medyada eleştiri aldı" değerlendirmesine karşılık Morais, "Eleştirilerin normal olduğunu düşünüyorum. Çünkü hiçbirimiz aynı şekilde düşünmüyoruz. Herkesin kendi düşünce yapısı var. O açıdan bu eleştirileri normal karşılıyorum." yorumunu yaptı.

Kaynak: AA

Fenerbahçe, 3-sayfa, Futbol, Bodrum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Morais: 'Acele kararlar aldık' - Son Dakika

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