Morais: 'Maça yenik başladık' - Son Dakika
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Morais: 'Maça yenik başladık'

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Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais, Fenerbahçe mağlubiyetini değerlendirdi.

29.03.2025 00:50
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- Jose Morais: "Maça yenik başladık"

MUĞLA - Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais, Fenerbahçe karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada, "Maça yenik başladık" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Bodrum FK, sahasında karşılaştığı Fenerbahçe'ye 4-2 mağlup oldu.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais ilk dakikalarda yedikleri golle maça adeta 1-0 yenik başladıklarını belirterek, "Büyük takımlara karşı maça yenik başlamak her zaman zordur. Fenerbahçe karşısında geriye düşürseniz reaksiyon vermeniz zor olabiliyor. Maçta bazı anlar vardı, bazı kararlar vardı. Biz bu kararları veremedik. Oyunun ilk yarısında bu kararları veremediğimiz için maçı kontrol edemedik" diye konuştu.

"Beraberlikten hemen sonra golü yemek takımın enerjisini geri çekti"

Morais, yenik duruma düştükten sonra beraberliği bulmak için enerji sarf ettiklerini ifade ederek, "Penaltıdan beraberliği bulduk. Ancak dakika geçmeden Fenerbahçe ikinci golü attı. Beraberlikten hemen sonra golü yemek takımın enerjisini geri çekti. Maç birden 3-1'e, 4-1'e geldi. Üç farkla geriye düşerseniz geriye dönmek kolay olmuyor. İkinci yarıda enerji iyiydi. Oyunu ikinci yarı kontrol etmeye başladık ve pozisyonlar bulduk. Gol de attık. Oyunda kalmaya çalıştık. İkinci yarıdaki takımın gösterdiği performans pozitifti. Bu maçın analizini yapacağız, zorlu maçlarımız var" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Fenerbahçe, 3-sayfa, Futbol, Bodrum, Spor, Son Dakika

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