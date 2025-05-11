Morais: Üzgünüm, 3 puan alamadık - Son Dakika
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Morais: Üzgünüm, 3 puan alamadık

Morais: Üzgünüm, 3 puan alamadık

Bodrum FK teknik direktörü Morais, Sivasspor ile 0-0 berabere kaldıkları maç sonrası konuştu.

11.05.2025 19:28
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Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Net Global Sivasspor ile golsüz berabere kalan Sipay Bodrum FK'nin teknik direktörü Jose Morais, 3 puan alamadıkları için üzgün olduklarını söyledi.

Morais, karşılaşmanın ardından BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında, oyuncularını tebrik etti.

Çok zor bir karşılaşma oynadıklarını belirten Morais, buna rağmen oyuncularının çok iyi bir efor sergilediğini dile getirdi.

Maçın son anında yakaladıkları gol pozisyonunu değerlendiremediklerini ifade eden Morais, "Karşılaşmanın özellikle son anında belki de maçın en net pozisyon yakaladık. Bu pozisyonla beraber üç puanı alabilirdik ama olmadı. Özellikle karşılaşma boyunca sonuç kestirilemez bir mücadeleydi. O açıdan o pozisyon bizim için gerçekten önemliydi." dedi.

Morais, göreve geldiğinden beri oyuncularının çok iyi efor sarf ettiğini vurgulayarak, "Samsun maçıyla ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. O karşılaşmada da takımım maçı kazanabilecek eforu sergilemişti ama bir nedenden dolayı o maçı kazanmamıza izin verilmedi. Şu ana kadar o maçla ilgili nasıl kararlar verildi ve nasıl kazanamadığımızı anlayamadım." diye konuştu.

"Biraz daha savaşmamız gerekiyor"

Ligde kalan maçlara odaklanacaklarını dile getiren Morais, şunları kaydetti:

"Önümüzde üç karşılaşma daha var, bu üç maça da en iyi şekilde hazırlanacağız. Oyuncularımla da aslında bununla ilgili konuşacağım. Belki biraz daha efor sarf etmemiz, biraz daha savaşmamız gerekiyor. Bunu oyuncularımdan isteyeceğim. O kalan üç maçta da takım olarak elimizden geleninin en iyisini yapacağız."

Morais, tribünde takımına destek veren taraftarlara da teşekkür etti.

Bugünün Anneler Günü olduğunu anımsatan Morais, "Tabii ki bu hayatta en önemli şey, hayatta var olma sebeplerimizden biri ailelerimiz. Bugün de Anneler Günü. Olmadığı için annemi öpemiyorum ama özellikle annesi hayatta olanlar onlara gerçekten sarılın ve onları sevin." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Sivasspor, Bodrum, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Morais: Üzgünüm, 3 puan alamadık - Son Dakika

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