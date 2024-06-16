Mourinho bizzat devrede! 30 milyon euroluk yıldızı Fenerbahçe\'ye getiriyor

Spor

Teknik direktörlüğe Jose Mourinho'yu teknik direktörlük görevine getiren ve şampiyonluk için iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, Juventus'un genç yıldızı Dean Huijsen için düğmeye bastı.

MOURINHO BİZZAT DEVREDE

Tuttosport'un haberine göre; Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun talebi doğrultusunda Juventus'un genç yıldızı Dean Huijsen ile ilgileniyor. Jose Mourinho'nun da bu transferde devreye girdiği ve anlaşma için çaba sarf ettiği ifade edildi.

30 MİLYON EURO İSTİYORLAR

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'un 19 yaşındaki genç stoper için yaklaşık 30 milyon euro bonservis bedeli beklediği aktarıldı. Öte yandan haberde Torino devinin, Dean Huijsen'i Atalanta'dan Koopmeiners'ı almak için takasta kullanmak istediği belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında sadece 1 maçta forma giyen İspanyol stoper, ligin ikinci yarısında kiralık gittiği Roma'da 5'i ilk 11 olmak üzere 14 maça çıktı ve 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.