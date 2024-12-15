Mourinho: Galibiyet en iyi terapi - Son Dakika
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Mourinho: Galibiyet en iyi terapi

Mourinho: Galibiyet en iyi terapi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Başakşehir FK'ya karşı alınan 3-1'lik galibiyetin ardından oyuncularının gösterdiği mücadeleye değinerek, kazanmanın önemine vurgu yaptı. Ayrıca, sakatlıklar hakkında bilgi vererek genç oyunculara olan inancını dile getirdi.

15.12.2024 22:08  Güncelleme: 23:04
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FENERBAHÇE Teknik Direktörü Jose Mourinho, "Oyuncular onlardan beklediğim şeyi sergilediler. Oyuncularım gerginliği hissettiler. Ben oyuncularımın bugün birlik olmalarını görmek istiyordum. Harika bir maç çıkarmalarını beklemiyordum. Kazanmak için savaşmalarını bekliyordum, bu şekilde de yaptık" dedi.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 16'ncı haftasında sahasında konuk ettiği Başakşehir FK'yı 3-1 mağlup etti. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jsoe Mourinho maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Mücadeleyi değerlendiren Jose Mourinho, "11'e 11 oynadığımız zaman sergilemiş olduğumuz oyun hoşuma gitti. 11'e 10'ken oynanan oyun hoşuma gitmedi. Oyuncular onlardan beklediğim şeyi sergilediler. Oyuncularım gerginliği hissettiler. Ben oyuncularımın bugün birlik olmalarını görmek istiyordum. Harika bir maç çıkarmalarını beklemiyordum. Kazanmak için savaşmalarını bekliyordum, bu şekilde de yaptık" ifadelerini kullandı.

'BECAO İÇİN SEZONUN BİTTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM'

Becao ve Livakovic'in sakatlık durumu hakkında bilgi veren Mourinho, "Becao için sezonun bittiğini düşünüyorum. Livakovic bir kas sakatlığı yaşadı. Yeni yılda döneceğini düşünüyorum" sözlerini sarf etti.

'GALİBİYETTEKİ EN UFACIK KATKIMI SAMET'E ARMAĞAN ETMEK İSTİYORUM'

Bugün alınan galibiyetteki katkısını Samet Akaydin'e armağan ettiğini belirten Portekizli teknik adam, "Ben Samet'e bir mesaj vermek isterim. Bugünkü galibiyetteki ufacık katkımı ona armağan etmek istiyorum. Ben kırgın bir adam gördüm. Benim vereceğim mesaj sadece kendisine. Yıl sonuna kadar 1 maçımız kaldı. Elimizde Çağlar, Djiku ve Yusuf var. Samet, zamanın ona yapacağı terapiye nasıl yanıt verecek bakacağız. Genç oyuncuları oynatmakla ilgili problemim yok. Ben Real Madrid de olsaydım da Yusuf'u oynatırdım. Varane'ı oynattığım gibi. Manchester United da olsaydım oynatırdım. Scott McTominay'ı oynattığım gibi" dedi.

'EN İYİ TERAPİ MAÇ KAZANMAKTIR'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

"En iyi terapi maç kazanmaktır. Bizler iyi bir dönemden geçiyorduk. O dönemde dengeli ve özgüvenli olduğumu hissediyorduk. Kaybetmeyi hak etmediğimiz bir maç kaybettik. Daha sonra dünya tersine döndü. Diğer ülkelerde 1 kere tersine dönüyorsa Türkiye'de 3 kere dönüyor. Livakovic'in yaşadığı sakatlığın gerginlik sebebiyle olduğunu düşünüyorum. Oyuncular maalesef kristal bir küre içinde dışarıda olanları duymadıkları ve bilmedikleri dünyada yaşamıyorlar. Hafta boyunca oyuncularımızı bu maça hazırlamaya çalıştık. Maç öncesinde de oyuncularıma 'Öyle ya da böyle bu maçı kazanmamız gerekiyor. İçinizde o ateşe sahip olmanız gerekiyor. O ateşe sahip olurken biraz suya da sahip olmanız gerekiyor' dedim. Şimdi Eyüp maçını oynayacağız. O maçı da kazabilirsek 5-6 gün evlerine gitme fırsatları olacak. En önemlisi maçları kazanmak. Bizim daha önce yaptığımız gibi. Ligin en çok gol atan ve en az gol yiyen takımıydık. 3-4 sıfır kazanabileceğimiz maçı kaybettik. Bu performansı Perşembe günü sahaya yansıtırız."

Kaynak: DHA

Jose Mourinho, Başakşehir, Fenerbahçe, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

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