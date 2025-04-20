Mourinho: Hataların bedelini ödedik - Son Dakika
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Mourinho: Hataların bedelini ödedik

Fenerbahçe, Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı. Mourinho, yapılan hataların maçı etkilediğini belirtti.

20.04.2025 22:19
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FENERBAHÇE Teknik Direktörü Jose Mourinho, "Bugün kazanmamız gereken bir maçtı. 2 puan kaybettik. Bunun sebebi çok fazla hatalar yapmış olmamızdı. Maç 4-2 olabilirdi ve bitebilirdi. Şanssızdık, hatalar yaptık ve hataların bedelini ödedik" dedi.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 32'nci haftasında sahasında konuk ettiği Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Şampiyonluk yarışı hakkında konuşmak istemediğini ve bugün hatalar yaptıklarını aktaran Jose Mourinho, "Şampiyonayı, ligi genel olarak değerlendirmek istemiyorum. Şansımız var mı, yok mu bunu değerlendirmek istemiyorum. Ağustos, Eylül aylarında şampiyonluk şansımız nasılsa, belki şu anda da aynıdır. Bugün kazanmamız gereken bir maçtı. 2 puan kaybettik. Bunun sebebi çok fazla hatalar yapmış olmamızdı. Maç 4-2 olabilirdi ve bitebilirdi. Şanssızdık, hatalar yaptık ve hataların bedelini ödedik. Şampiyonluk yarışını konuşmak istesem çok uzun bir hikaye olur. Bu konuyu şu anda konuşmamayı tercih ediyorum" ifadelerini kullandı.

'İNİŞLER VE ÇIKIŞLAR OLAN BİR PERFORMANS SERGİLEDİK'

Çok fazla pozisyon ürettiklerini ancak inişli, çıkışlı bir performans sergilediklerini aktaran Mourinho, "Ben soyunma odasındaki krizlerle baş etmeye alışkınım. Çünkü soyunma odasının lideri benim. Orada bir problem olduğunda bu tarz sorunlarla baş etmeye hazırım. Benim alanım bu. Bugün çok fazla top kaybı yaptık. 3 gol de aynı şekilde oldu. 2 ve 3'üncü golde aynı şey oldu. 2-1 geriye düştükten sonra çok fazla risk almam gerekti. Sadece 1 merkez stoper ile oynadım. Daha sonra 2-2 ve 3-2'yi bulduk. 3-2'den sonra 2 değişiklik hakkım vardı. Takıma denge katmaya çalıştım. Bugün yapmamamız gereken hatalar yaptık. Ofansif olarak iyiydik. 3 golden daha fazla da atabilirdik. Çok fazla pozisyon ürettik. Oynadığımız takım organize ve defansif anlamda iyi performans sergileyen bir takımdı. Takımdaki kırılganlığı görebiliyordunuz. Bugün inişler ve çıkışlar olan performans sergiledik. Yaptığımız hataların bedelini ödedik" sözlerini kullandı.

'SONUÇTAN DOLAYI ÜZGÜNÜM VE SORUMLULUK HİSSEDİYORUM'

Portekizli teknik adam sözlerini şu şekilde noktaladı:

"Ben zaten bunu her gün yapıyorum. Kendimi her gün analiz ediyorum ve daha iyi olmaya çalışıyorum. Kazanmak veya kaybetmek bu yaklaşımımı değiştirmiyor. Bu kültürde siyah ve beyaz var. 4-5 maç kazanınca en iyi teknik direktör ve oyuncular oluyorsunuz. İşler kötü gidince en kötü teknik direktör ve futbolcular oluyor. Benim kültürüm bu değil. Ben daha dengeli biriyim. Sonuçtan dolayı üzgünüm ve sorumluluk hissediyorum. Sonuçlara göre daha mutlu veya daha sinirli oluyorum. Bununla ilgili yaklaşımımla ilgili bir şey değişmiyor."

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Mourinho: Hataların bedelini ödedik - Son Dakika

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