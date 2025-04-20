Mourinho: Hataların Bedelini Ödedik - Son Dakika
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Spor

Mourinho: Hataların Bedelini Ödedik

Jose Mourinho, Kayserispor maçı sonrası hataları ve şanssızlığı vurguladı, şampiyonluk şansına dair yorum yaptı.

20.04.2025 22:39
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- Jose Mourinho: "Hataların bedelini ödedik"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho:

"İnişler-çıkışlar olan performans sergiledik"

İSTANBUL - Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Kayserispor karşısında şanssız olduklarını vurgulayarak, "Hatalar yaptık ve hataların bedelini ödedik" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Şampiyonluk şansının azalmasıyla ilgili gelen soruya yanıt vererek sözlerine başlayan Mourinho, "Ben bu yönde gitmek istemiyorum. Şansımız var mı, yok mu değerlendirmesi istemiyorum. Eylül ayındaki şampiyonluk şansımız neredeyse belki de şu andaki şansımız da aynıdır. Bunu yaparsam bugünkü maçı konuşmaktan kaçar gibi olurum. Bugünkü maçta alınan sonucun sebebi çok fazla hatalar yapmamızdı. Kostic'in En-Nesyri'ye ortası vardı. Skriniar'ın direkten dönen topu maçı bitirebilirdik. Skoru 4-3'e getirebilirdi. Şanssızdık, hatalar yaptık ve hataların bedelini ödedik. Bu takımın teknik direktörü benim ve bugün kötü sonuç aldık. Şampiyonluk yarışıyla ilgili konuşmak istesem çok uzun konuşma olur" ifadelerini kullandı.

"İnişler-çıkışlar olan performans sergiledik"

Sarı-lacivertli camianın kriz içinde olduğu ve kendisinin de kriz yönetimiyle ilgili gelen soruya ise Mourinho, "Ben soyunma odasındaki krizlerle baş etmeye alışığım. Çünkü oranın lideri benim. Bazen de tersi de olabiliyor; mutluluk olduğunda kontrol etmem gerekiyor. Bugün çok fazla pas hatası yaptık. 3 gol de aynıydı. 2 ve 3. golde aynı şey oldu. Rakibin yaptığı ortaya baskı yapmadık. Ceza sahası içinde markaj yapmadık. 2-1 olunca risk aldım. 3-2 olunca 2 değişiklik hakkım vardı. Takıma denge katmaya çalıştım. Yapmamamız gereken top kayıpları yaptık. Ofansif olarak iyiydik. En-Nesyri ve Skriniar'ın şutları vardı. Çok fazla pozisyon ürettik. Takımın yapmış olduğu top kayıpları, kırılganlığı görebiliyorsunuz. İnişler-çıkışlar olan performans sergiledik. Yapmış olduğumuz hataların bedelini ödedik" diye konuştu.

"Benim kültürümde dengeli biriyim"

Jose Mourinho, futbol kültüründe eleştirilerin olduğunu ve kendisinde çok fazla sorumluluk hissettiğini belirterek şunları söyledi:

"Ben zaten her gün analiz ediyorum. Kazanmışız, kaybetmişiz. Bu kültürde inişler-çıkışlar var. 4-5 maç kazandığımız zaman en iyi teknik direktör oluyorsunuz. İşler kötü gittiğinde en kötü teknik direktör olabiliyorsunuz. Benim kültürümde ise dengeli biriyim. Çok fazla sorumluluk hissediyorum. Değişen tek şey, daha mutlu veya daha mutsuz oluyorum. Bununla ilgili hiçbir şey değişmiyor."

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Mourinho: Hataların Bedelini Ödedik - Son Dakika

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