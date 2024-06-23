Mourinho özellikle istedi! 25 milyon euroluk golcü Fenerbahçe'ye geliyor - Son Dakika
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Mourinho özellikle istedi! 25 milyon euroluk golcü Fenerbahçe'ye geliyor

Mourinho özellikle istedi! 25 milyon euroluk golcü Fenerbahçe\'ye geliyor

Teknik direktör Jose Mourinho ile yeni sezon hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe, transfer çalışmalarını da hızlandırdı. Sarı-lacivertli takım, Portekizli teknik adamın raporu doğrultusunda Faslı golcü Youssef En-Nesryi'yi gündemine aldı. Kanarya, En-Nesryi için kulübü Sevilla'nın kapısını çalmaya hazırlanırken, İspanyol ekibinin 25 milyon euro bonservis bedeli istediği öne sürüldü.

23.06.2024 20:22
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Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe, transfer çalışmalarına da hız verdi. Hücum bölgesine takviye yapmak isteyen sarı-lacivertliler, aradığı forveti İspanya'da buldu.

MOURINHO EN-NESYRI'YI İSTİYOR

İspanyol basınında yer alan habere göre; Fenerbahçe, Sevilla forması giyen 27 yaşındaki Faslı golcü Youssef En-Nesryi'yi gündemine aldı. Sarı-lacivertli ekibin teknik direktör Jose Mourinho'nun isteği doğrultusunda oyuncu için İspanyol kulübüne teklifte bulunacağını belirtildi.

Mourinho özellikle istedi! 25 milyon euroluk golcü Fenerbahçe'ye geliyor

BONSERVİSİ 25 MİLYON EURO

Haberde, mali yönden sıkıntılar yaşayan Sevilla'nın yollarını ayıracağı oyuncularından bonservis geliri kazanmak istediği belirtilirken, golcü futbolcu için 25 milyon euro civarında gelir beklediği ifade edildi.

Mourinho özellikle istedi! 25 milyon euroluk golcü Fenerbahçe'ye geliyor

SEZON PERFORMANSI

En-Nesryi, geçtiğimiz sezon Sevilla formasıyla 36'sı ilk 11 olmak üzere 41 maça çıktı. Faslı golcü, bu karşılaşmalarda 20 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. 27 yaşındaki futbolcunun takımıyla 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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Son Dakika Spor Mourinho özellikle istedi! 25 milyon euroluk golcü Fenerbahçe'ye geliyor - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Nuri Varol: az kaldı fener konkortodo edecek.demedi demeyin. 13 13 Yanıtla
    TURGAY KAYAOĞLU: kayıt dışı paraları akliyacaklar 1 0
  • Serkan Genç: Gündemde bundan daha iyileri var.. 6 1 Yanıtla
  • Berat Yıldïrım: bu batşuhayiyi çok ararsınız daha siz bir durun hele adama yıllık 4 verecektiniz şimdi bonservise 23 25 milyon euro veriyorsun 2 0 Yanıtla

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