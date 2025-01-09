Mourinho: Tek hedef maç kazanmaktı - Son Dakika
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Mourinho: Tek hedef maç kazanmaktı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho, Kasımpaşa galibiyetinin önemini vurguladı.

09.01.2025 23:53
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- Jose Mourinho: "Yapmamız gereken sadece maçı kazanmaktı"

İSTANBUL - Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Kasımpaşa ardından yaptığı açıklamada, "Kazanacak hiçbir şeyimiz yok ama kaybedersek İstanbul'da tsunami etkisi oluşturacaktı. 1-0 ama 2-0 kazanırsak bu kötü oynadığımız hale gelir, 5-0 kazanırsak karşınızda genç oyuncular var denecekti. Sadece bizim yapmamız gereken maçı kazanmak ve genç oyunculara saygı duymaktı" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk hafta maçında Fenerbahçe, konuk olduğu Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, TFF'nin yabancı VAR hakem kararıyla ilgili görüşlerini şu sözlerle aktardı: "Öncekinden kötü olamaz. Daha kötü olması imkansız. Bu duruma pozitif bakıyorum. Bekleyelim ve görelim."

"Yapmamız gereken sadece maçı kazanmaktı"

Yusuf Akçiçek'in performansı hakkında konuşan Mourinho, "Ben potansiyeli olan iyi bir genç nasıl olur bunu çok iyi bir şekilde biliyorum. Mental ve nasıl çalıştığı, nasıl düşündüğü. Çok fazla genç oyuncuya yardım ettim. Yusuf'un da geleceği olduğunu düşünüyorum. Ligde Kasımpaşa'ya karşı ve Avrupa Ligi'nde Slavia Prag maçında süre almıştı. Bugün de 90 dakika oynadı. Kendisi her gün öğreniyor. Takımla birlikte seyahat ediyor, kulübün verdiği her şeyi alabiliyor. Takımın genel performansının değerlendirmenin doğru olduğunu düşünmüyorum. Garip bir maçtı. Maçtan önce oyuncularıma da söyledim. Kazanacak hiçbir şeyimiz yok ama kaybedersek İstanbul'da tsunami etkisi oluşturacaktı. 1-0 ama 2-0 kazanırsak bu kötü oynadığımız hale gelir, 5-0 kazanırsak karşınızda genç oyuncular var denecekti. Sadece bizim yapmamız gereken maçı kazanmak ve genç oyunculara saygı duymaktı. Bugün gerçekten çok organize oyun sergilediler. Önceki turda Gençlerbirliği ile oynadıkları maçı da izledim. İyi bir takım umarım bu turnuvada 2 maçta bu fırsatı vermeye devam ederler onları tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Transfer açıklaması

Başkan Ali Koç'un dün düzenlediği basın toplantısında transferle ilgili sözleri hatırlatılırken Portekizli teknik adam, "Durum çok bariz. Becao ve Jayden sezonu kapattılar. Elimizde 2 stoper gitti. Jayden sol bek, Ferdi de transfer döneminin kapanmasına çok kısa süre kala ayrıldığı için onun yerine birini Avrupa listesine koyamadığımız için bizi zayıflatıyor. Samet'in durumunu da biliyoruz. Elimizde Çağlar, Djiku ve Yusuf var. Başkanımız da çok pragmatik şekilde söylemiş ana odağının neresi olduğunu" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: İHA

Jose Mourinho, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mourinho: Tek hedef maç kazanmaktı - Son Dakika

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