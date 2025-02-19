Mourinho: Yarınki Maç En Önemlisi

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FENERBAHÇE Teknik Direktörü Jose Mourinho , "11 veya 12 maçtır mağlubiyetimiz yok. Pozitif sonuçlar alıyoruz. Bizim için en önemli maç yarınki maç. Gitmemiz gereken uzun bir yol var. UEFA turnuvalarındaki tecrübem bu maçlarda her şeyin mümkün olduğunu söylüyor. 3-0 iyi bir skor olarak gözükebilir. İşi yarın bitirmemiz gerekiyor. Bitirmemiz için de işimizi iyi yapmamız gerekiyor" dedi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş maçında yarın TSİ 23.00'te Belçika ekibi Anderlecht'e konuk olacak. Bu mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ve futbolculardan Sebastian Szymanski açıklamalarda bulundu. Taktiksel kültüre sahip olmalarının oyuncuları geliştirdiğini söyleyen Jose Mourinho, "Oyuncular iyiler. Yeni şeyler öğrenmeye, farklı roller üstlenmeye açıklar. Taktiksel kültüre sahip olmaların gelişmelerini sağlıyor. Kompakt bir şekilde savunma yapmamızın bunda etkisi var. Kaleci de bu oyunun bir parçası ve bazı anlarda kalecilerimiz doğru kurtarışı yaptı" sözlerini kullandı.

'SONUÇLAR GELİNCE TAKIMIN ÖZ GÜVENİ YÜKSELDİ'

Üst üste alınan galibiyetlerin ardından takımın öz güvenin yükseldiğine değinen Mourinho, "Bunun pek çok sebebi var. Gelişmeyi tek bir şeye bağlayamayız. Lige verilen arada istediğimiz çalışmaları yapma fırsatı bulduk. Bunları da sahada en iyi şekilde uygulamaya başladık. Sonuçlar geldi ve sonuçlar da gelince takımın öz güveni yükseldi. Takımda bazı sakatlıklar yaşandı ama transfer penceresinin açık olması bize bir imkan sağladı. Milan'a baktığınız zaman farklı boyutta bir oyuncu olduğunu görebiliyorsunuz. Takım birlik olmuş durumda. Sadece futbol anlamında değil, aile olarak da gelişiyorlar. 11 veya 12 maçtır mağlubiyetimiz yok. Pozitif sonuçlar alıyoruz. Bizim için en önemli maç yarınki maç. Gitmemiz gereken uzun bir yol var. UEFA turnuvalarındaki tecrübem bu maçlarda her şeyin mümkün olduğunu söylüyor. 3-0 iyi bir skor olarak gözükebilir. İşi yarın bitirmemiz gerekiyor. Bitirmemiz için de işimizi iyi yapmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Marouane Fellaini ile sık sık görüştüğünü ancak Anderlecht ile ilgili taktik veya ipucu almak için görüşmeyeceğini belirten Portekizli teknik adam, "Kendisiyle çok sık konuşuyorum. Ama Belçika takımlarıyla ilgili değil. Kendisi sadık birisi. Bana karşı da çok sadık. Ondan taktik veya ipucu almak için konuşma gerçekleştirmeyeceğim. Marouane çok sık konuştuğum oyuncularımdan bir tanesi. Anderlecht'e karşı oynadığımız ilk maçta da Jan'ın formasını almıştım. Ben her maçta her futbolcunun formasını almam. Ben o formayı alıp evime götürüyorsam benim için bir şey ifade ediyordur. Kendisiyle Tottenham'da çalışmıştık. Onun gibi üst seviye bir insanla çalıştığım için mutluyum" diyerek sözlerini tamamladı.

SEBASTIAN SZYMANSKI: İLK MAÇTAKİ GİBİ PERFROMANS ORTAYA KOYMAK İSTİYORUZ

Yarın oynanacak maçta da ilk maçtaki gibi performans sergilemek istediklerini söyleyen Sebastian Szymanski, "Bizler açısından kesinlikle çok önemli bir maç olacak. Anderlecht'in iyi bir takım olduğunu unutmamamız gerekiyor. İlk oynadığımız maçta iyi bir performans ortaya koyduk. Yarın da aynısını sergilemek niyetindeyiz. Rakibimize saygı duyuyoruz. Biz yarın ilk maçtaki gibi performans ortaya koymak istiyoruz" dedi.

'HOCAM BENDEN NE İSTERSE YERİNE GETİRMEK İÇİN ÇALIŞIYORUM"

Jose Mourinho'nun kendisi hakkında yaptığı övgü dolu açıklamalar hakkında konuşan Szymanski, "Daha önce ne hissediyorsam aynı şeyleri hissediyorum. Böyle bir teknik adamın sizin hakkınızda böyle şeyler söylemesi sizi iyi hissettirir. Ben kişisel olarak her zaman işimi yapmak isteyen bir futbolcuyum. Tabii ki takım arkadaşlarıma yardımcı olmak istiyorum. Hocam benden ne isterse yerine getirmek için çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

Szymanski, Fenerbahçe'nin Süper Lig'deki 4000'inci golünü atmasıyla ilgili ise "Bundan dolayı minnet doluyum. Ben her zaman işimi yapmak isteyen bir futbolcuyum. Maçtan önce böyle bir hayalim yoktu. Ama tabii ki gol atabileceğime dair hislerim vardı. Bundan dolayı çok mutluyum. Fenerbahçe gibi büyük bir camianın tarihine bu şekilde geçmiş olmaktan dolayı mutluyum. Gurur verici, mutlu oldum. Taraftarlara göstermiş oldukları sevgiden dolayı teşekkür ediyorum" diyerek sözlerini noktaladı.