Muğla'da Hemsball Takımı Kuruldu - Son Dakika
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Spor

Muğla'da Hemsball Takımı Kuruldu

Muğla\'da Hemsball Takımı Kuruldu

Muğla'da Türkiye'nin milli sporu olan Hemsball, ilk kez bir spor kulübü bünyesinde faaliyet göstermeye başladı. Muğla Ege Yıldızları Spor Kulübü tarafından kurulan takımın antrenmanları ücretsiz olarak Menteşe Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Hemsball, strateji ve refleks gerektiren bir spor olup, takımın hedefi Türkiye Şampiyonluğu'nu elde etmek.

06.09.2024 13:15
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Muğla'da, Türkiye'nin milli sporu olan Hemsball, ilk kez bir spor kulübü bünyesinde faaliyet göstermeye başladı.

Muğla Ege Yıldızları Spor Kulübü gönüllü antrenör Bora Balıkçı'nın yönetiminde Hemsball takımı kurdu. Takımın antrenmanları tamamen ücretsiz olup, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş'ın destekleriyle Menteşe Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Top ve çemberle oynanan Hemsball, iki kişi arasında oynanan strateji ve refleks gerektiren bir spor. Takımın kurulmasına öncülük eden antrenör Bora Balıkçı, yaptığı açıklamada, "Ege Yıldızları Spor Kulübü bizi bünyesine aldı ve Hemsball takımımızı kurduk. Hedefimiz Türkiye Şampiyonluğu" dedi.

Muğla'da spora olan ilginin arttığı bu dönemde Hemsball takımı şampiyonluk hedefiyle çalışmalarına başladı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Muğla'da Hemsball Takımı Kuruldu - Son Dakika

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