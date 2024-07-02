Muğla'nın Ortaca ilçesinde yaz spor okulları açıldı - Son Dakika
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Spor

Muğla'nın Ortaca ilçesinde yaz spor okulları açıldı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde yaz spor okullarının açılışı gerçekleştirildi. Dalyan Halidun-Feridun Tınaztepe Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi öğrencileri halk oyunları gösterisi sundu. Yaz spor okullarına 1025 sporcu kayıt yaptırdı. Sporcular haftada 2 gün olmak koşuluyla yaz boyunca çalışmalara devam edecek. Açılış töreninde sporcu yakınları arasında yapılan kura çekimiyle 10 kişiye 1 ay ücretsiz yüzme kursu üyeliği verildi.

02.07.2024 13:56
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Muğla'nın Ortaca ilçesinde yaz spor okullarının açılışı gerçekleştirildi.

Ortaca Gençlik ve Spor Müdürlüğü Ahmet Ateş Spor Kompleksi Spor Salonunda, gerçekleştirilen törende, Dalyan Halidun-Feridun Tınaztepe Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi öğrencileri halk oyunları gösterisi sundu.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Sözgen, yaptığı konuşmada, 14 branşta antrenmanların yapılacağı yaz spor okullarına 1025 sporcunun kayıt yaptırdığını söyledi.

Haftada 2 gün olmak koşuluyla sporcuların yaz boyunca çalışmalara devam edeceğini dile getiren Sözgen, "Dönem sonunda spora devam etmek isteyen sporcular ve çalışmalarda antrenörlerce tespit edilen ve lisanslanan sporcular 2017 yılında kurulan ve federasyonların faaliyet takviminde yer alan liglere katılarak Türkiye şampiyonalarında yarışan Ortaca Gençlikspor Kulübünde ilgili takımlarda yer alacaktır." dedi.

Konuşmanın ardından sporcu yakınları antrenörler tarafından bilgilendirildi. Açılış töreninde sporu teşvik amacıyla sporcu yakınları arasında çekilen kura ile 10 kişiye 1 ay ücretsiz yüzme kursu üyeliği verildi.

Törene, Ortaca Şehit Mehmet Kaya Halk Eğitimi Merkezi Müdürü İsmail Yurt, antrenörler, sporcu ve sporcu yakınları katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Muğla'nın Ortaca ilçesinde yaz spor okulları açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'nın Ortaca ilçesinde yaz spor okulları açıldı - Son Dakika
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