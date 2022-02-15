Üye Girişi
Muğla'nın Yıldız Hentbolcüleri yarı finalde - Son Dakika

Muğla'nın Yıldız Hentbolcüleri yarı finalde

15.02.2022 11:43
Muğla'nın Yıldız Hentbolcüleri yarı finalde

Okul sporları 2021-2022 faaliyet programı içinde yer alan Yıldızlar Hentbol Türkiye şampiyonası müsabakalarının grup birinciliği maçları Burdur'da sona erdi.

Okul sporları 2021-2022 faaliyet programı içinde yer alan Yıldızlar Hentbol Türkiye şampiyonası müsabakalarının grup birinciliği maçları Burdur'da sona erdi.

Muğla İl Birincisi olarak grup maçlarına katılan Türdü 100'üncü Yıl Yıldız erkekler hentbol takımı oynadığı üç maçı da farklı kazanarak Türkiye yarı finallerine gitmeye hak kazandı. Beden Eğitim Öğretmeni Hakan Altun ve Antrenör Ufuk Canikli yönetiminde Burdur Mehmetçik Ortaokulunu 30-5, Isparta Bahçelievler Ortaokulunu 24-5 ve İzmir Özel Türk Ortaokulunu da 25-5 gibi farklı skorlarla yendi.

Türdü 100'üncü Yıl Ortaokulu Yıldız Erkekler Hentbol takımı 28-30 Aralık tarihlerinde Menteşe'de yapılan müsabakalarda il birincisi olarak gruplara katılmayı hak kazanmıştı. 10-13 Şubat tarihleri arasında Burdur'da yapılan Okul Sporları Yıldız Erkekler Hentbol grup müsabakalarına katılan Türdü 100'üncü Yıl Ortaokulu grupta oynadığı 3 maçı da farklı skorlarla kazanarak namağlup Türkiye yarı finallerine katılmaya hak kazandı. - MUĞLA

YORUMLAR
500

Türkiye, Hentbol, Burdur, Muğla, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Muğla'nın Yıldız Hentbolcüleri yarı finalde - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
11:43 Küçük tektaşına eleştireler yağan Berfu Yeneler, bu sefer büyük taşlı yüzüğüyle gövde gösterisi yaptı
11:35 Resmi Gazete'de yayınlandı: İşte KDV indiriminin uygulanacağı gıda ürünleri
11:30 Yüzde 1'lik indirimin bilançosu bu: Ayçiçek yağı 1.79, bulgur 70 kuruş, süt 68 kuruş, yumurta 140 kuruş ucuzladı!
11:25 İsrail Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'ye geleceği tarih belli oldu
11:21 Bahçeli "Elektrik dağıtımını devlet yapsın "dedi ve Kılıçdaroğlu'nun elektriğinin kesilmesini istedi: Ödemezse hemen!
11:16 Üç Kuruş'ta dün akşam neler oldu? Efe, hayatı tehlikede olan Kartal'a yardım edebilecek mi?
11:11 15 Şubat'ta altının gram fiyatı 820 lira seviyesinden işlem görüyor
11:03 Galatasaray Başkanı Elmas: Başkan olduğum sürece Okan Buruk'la çalışmam
11:01 15 Şubat 2022'de Dolar/TL 13,60 seviyelerinde işlem görüyor
11:01 Fiat ve Peugeot'un birleşmesinden oluşan Stellantis, 20 bin aracını geri çağırdı!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2022 11:51:16. #1.11#
SON DAKİKA: Muğla'nın Yıldız Hentbolcüleri yarı finalde - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement