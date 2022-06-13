Muğla Büyükşehir Belediyesi Okçuları Avrupa Şampiyonu Oldu - Son Dakika
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Muğla Büyükşehir Belediyesi Okçuları Avrupa Şampiyonu Oldu

13.06.2022 14:37
Muğla Büyükşehir Belediyesi Okçuları Avrupa Şampiyonu Oldu

Almanya’nın Münih kentinde düzenlenen Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda A Milli Takımda bulunan Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcusu Emircan Haney, takımı ile birlikte Avrupa Şampiyonu oldu. Yine Büyükşehir sporcusu Songül Lök, takımı ile birlikte Avrupa üçüncülüğü elde etti.

Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda A Milli Takımda bulunan Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcusu Emircan Haney, takımı ile birlikte Avrupa Şampiyonu oldu. Yine Büyükşehir sporcusu Songül Lök, takımı ile birlikte Avrupa üçüncülüğü elde etti.

Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda aralarında Muğla Büyükşehir Belediyesi Sporcusu Emircan Haney'in de yer aldığı Türkiye A Milli Erkek Takımı, Hollanda'yı 238-230 yenerek Avrupa Şampiyonu oldu. Yine aralarında Büyükşehir Sporcusu Emircan'ın da yer aldığı karışık Milli Takım, Belçika'yı 156-155 yenerek Avrupa üçüncüsü oldu ve bronz madalya kazandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Sporcusu Songül Lök'ün yer aldığı A Milli Kız Takımı ise Estonya'yı 226-221 yenerek Avrupa üçüncüsü oldu ve bronz madalya kazandı.

BAŞKAN GÜRÜN: ÜLKEMİZE BU GURURU YAŞATAN SPORCULARIMIZI TEBRİK EDİYORUM

Milli Takım okçularını, Avrupa Şampiyonası'nda elde ettikleri başarılar için kutlayan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, bu başarıda pay sahibi olan Büyükşehir Belediyesi sporcuları Emircan Haney ve Songül Lök'ü de tebrik etti. Gürün ŞUNLARI SÖYLEDİ:

"Okçularımız hem Muğla'mıza hem de ülkemize büyük gurur yaşattı. Almanya'da Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda A Milli Takımlar düzeyinde takımı ile Avrupa Şampiyonu olan Büyükşehir ve Milli Takım sporcumuz Emircan Haney'i,  A Milli Kız Takımı ile Avrupa üçüncüsü olan Büyükşehir ve Milli Takım sporcumuz Songül Lök'ü kutluyorum. Ayrıca Milli Takımımızın başarısında emeği geçen diğer tüm sporcularımızı da tebrik ediyorum. Umarım gelecekte istikrarlı biçimde daha büyük başarılar onların olur. Biz de sporcularımızın başarılarının devamı için desteklerimizi arttırarak sürdüreceğiz."

Muğla Büyükşehir Belediyesi Okçuları Avrupa Şampiyonu Oldu
Muğla Büyükşehir Belediyesi Okçuları Avrupa Şampiyonu Oldu
Muğla Büyükşehir Belediyesi Okçuları Avrupa Şampiyonu Oldu

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Kaynak: ANKA

Spor, Güncel, Son Dakika

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