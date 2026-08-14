Muğlaspor-Bandırmaspor Maçını Gültekin Yönetecek

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Bandırmaspor'un deplasmanda Muğlaspor ile oynayacağı karşılaşmayı hakem Ömer Faruk Gültekin yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, 16 Ağustos Pazar günü saat 21.30'da Bodrum İlçe Stadı'nda oynanacak Muğlaspor-Bandırmaspor karşılaşmasında Ömer Faruk Gültekin düdük çalacak. Karşılaşmada Gültekin'in yardımcılıklarını Ramazan Ufuk Avdaş ve Mehmet Eren Küçükkeçi yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Yusuf Adnan Kendirciler olacak.

Müsabaka, ev sahibi Muğlaspor'un cezası nedeni ile seyircisiz oynancak.