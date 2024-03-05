Kıtalar arası ağır sıklet şampiyonu kick boksçu Muhammed Dursun, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde ağustos veya eylül ayında yapılması planlanan organizasyonun hazırlıklarına şimdiden başladığını, branşının üst düzey turnuvalarından Glory'ye katılma hedefi için bu etkinliğin önemli olduğunu söyledi.
Muhammed Dursun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonluk elde ettikten sonra Birleşik Arap Emirlikleri'nden aldığı teklifi değerlendirdiğini belirterek, "Burada şampiyon olduktan sonra oradaki süreci değerlendirdik ve Dubai'ye gidip sözleşme yaptık. İnşallah dünyanın en büyük organizasyonlarından birinde dövüşeceğim." dedi.
Hazırlık sürecinde olduğunu belirten altın kemer sahibi kick boksçu, son dönemde Dubai'nin kick boksun merkezi haline geldiğini vurgulayarak, " Türkiye'de bizi temsil eden eski milli sporcularımızdan Fatih Ulusoy menajerliğinde Dubai'ye hazırlanacağım. Eskiden Amerika'da boks çok daha ön plandaydı ama şu an Dubai'de yatırımcılar olduğu için boks daha ön planda. Ağustos veya eylül ayında Dubai'de şampiyonluk maçına çıkacağım. Dünyanın birçok yerinde dövüşmüş bir sporcuyum, uluslararası derecelerim var." diye konuştu.
Dubai'nin yanı sıra Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da da boks için yatırımcıların artığına dikkati çeken Muhammed Dursun, "Boksta dünya şampiyonu birçok isim Dubai'de maç yapıyor. Orada maç yapmanın diğer büyük organizasyonlar için kapı açacağına inanıyorum. Hedefim yine şampiyonluk. Şu an kemer bizde ve uzun bir zaman da kimseye vermeyi düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.
ABD'de ringe çıkabilmek için Dubai'yi geçmesi gerektiğini vurgulayan kick boksçu, "Buradaki süreci geçersem ki inşallah geçeceğim; formum, kondisyonum ve tecrübelerime dayanarak bunu söylüyorum. Ondan sonra hedefim Amerika'da Glory'de dövüşebilmek." şeklinde sözlerini tamamladı.
Son Dakika › Spor › Muhammed Dursun, Dubai'deki Glory turnuvasına katılmak için hazırlıklara başladı - Son Dakika
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