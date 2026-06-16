Muhammed'in Judo Serüveni - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Muhammed'in Judo Serüveni

16.06.2026 11:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Down sendromlu Muhammed, judoda büyük bir gelişim göstererek başarılar elde etmeyi hedefliyor.

Iğdır'da yaşayan down sendromlu Muhammed Beyter, ağabeyinden etkilenerek başladığı judoda gösterdiği gelişimle dikkati çekiyor.

Kentte amatör düzeyde judo yapan ağabeyi İsmail Beyter'in antrenmanlarını takip eden 15 yaşındaki Muhammed, ailesinin girişimiyle Iğdır Valisi Mustafa Fırat Taşolar ile görüştü.

Valinin talimatıyla Iğdır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait Emek Mahallesi Spor Salonu'nda judoya başlayan Muhammed, antrenörlerinin takdirini kazandı.

Eski milli takım antrenörü Serkan Esenboğa ile Yasemin Derinçay idaresinde judoya başlayan Muhammed, kısa sürede kendisini geliştirerek ilerleme kaydetti.

Her gün düzenli olarak salona gelip idmanlara katılan Muhammed Beyter, performansıyla önemli başarılar elde edeceğine inanıyor.

Antrenör Serkan Esenboğa, AA muhabirine, Muhammed'in judoyu çok sevdiğini ve başarılı olduğunu söyledi.

Başlangıçta uyum ve sakatlık konusunda çekinceleri bulunduğunu belirten Esenboğa, "Muhammed'i aramıza kattık ve güzel bir serüven başladı. Şu anda birçok sporcudan daha istekli ve daha verimli çalışıyor." dedi.

Muhammed'in antrenmanlara büyük bir bağlılık gösterdiğini anlatan Esenboğa, şunları kaydetti:

"Pazar günleri normalde istirahat ettiğimiz halde bile Muhammed antrenmanlara geliyor. Sürekli bir azim var. Şu anda hedefini olimpiyatlar olarak belirlemiş. Down sendromluların olimpiyatları, Avrupa Şampiyonası var. Muhammed'i, nasip olursa oraya doğru hazırlıyoruz. Sayın Valimiz ve Gençlik Spor İl Müdürümüz, 'Muhammed ne yapıyor, geliyor mu?' diye her gün soruyor. Gerçekten bu konuda çok hassaslar, bizim de hoşumuza gidiyor."

"Muhammed'in gücü, kuvveti ve yeteneği çok iyi"

Judonun Muhammed'in sosyal yaşamına da olumlu katkı sağladığını dile getiren Serkan Esenboğa, spor sayesinde daha sakin ve kontrollü bir yapıya kavuştuğunu gözlemlediklerini anlattı.

Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonları yetiştirdiklerini aktaran Esenboğa, "Muhammed'in gücü, kuvveti ve yeteneği çok iyi. Normal bir sporcu geldiği zaman o tekniği gösterdiğimizde en az 15 gün, 1 aya alamıyor. Muhammed özel bir çocuk ama gösterdiğim bütün teknikleri anında kapıyor. Bu da beni çok şaşırttı." ifadelerini kullandı.

"İlerleyen zamanlarda şampiyonluklar gelecek inşallah"

Muhammed'in ağabeyi İsmail Beyter de kardeşinin yetenekli olduğunu ve başarılar elde edeceğine inandıklarını belirtti.

Sporun kardeşi üzerindeki olumlu etkisinden bahseden Beyter, "Eskiden judocu olduğum için kardeşime evde birkaç teknik gösteriyordum. Onun merakını, yeteneğini gördüm. Sonra Serkan hoca ile istişare ettik, sağ olsun yardımcı oldu, davet etti. İlerleyen zamanlarda şampiyonluklar gelecek inşallah. Disiplini arttı, önceden daha hiperaktifti, spora gidip geldikten sonra durgunlaştı, sakinleşti." diye konuştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Engelliler, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Muhammed'in Judo Serüveni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya Kupası’nda vize krizi: ABD ve Kanada kapıları kapattı Dünya Kupası'nda vize krizi: ABD ve Kanada kapıları kapattı
İngiltere 16 yaşın altındakilere sosyal medyayı yasaklıyor İngiltere 16 yaşın altındakilere sosyal medyayı yasaklıyor
Bir ili sevince boğan gelişme Vali duyurdu: Resmi Gazete’de yayımlanmasını bekliyoruz Bir ili sevince boğan gelişme! Vali duyurdu: Resmi Gazete'de yayımlanmasını bekliyoruz
Kahramanmaraş’ta polis memuru evinde ölü bulundu Kahramanmaraş'ta polis memuru evinde ölü bulundu
Bakan Çiftçi, yılbaşına kadar süre istedi: Sokak köpeklerinin hepsini barınaklara toplatacağım Bakan Çiftçi, yılbaşına kadar süre istedi: Sokak köpeklerinin hepsini barınaklara toplatacağım
Etiyopya’da yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu 28 kişi hayatını kaybetti Etiyopya'da yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu 28 kişi hayatını kaybetti

11:53
TRT’de Dünya Kupası krizi Spiker görevden alındı
TRT'de Dünya Kupası krizi! Spiker görevden alındı
11:28
Reuters Dijital Haber Raporu yayınlandı: Sondakika.com 2026’da da lider
Reuters Dijital Haber Raporu yayınlandı: Sondakika.com 2026'da da lider
11:18
Cumhurbaşkanlığı adaylık ofisi kapatıldı: İmamoğlu adayımız değil
Cumhurbaşkanlığı adaylık ofisi kapatıldı: İmamoğlu adayımız değil
11:16
MHP lideri Devlet Bahçeli: Seçimin zamanında olması önemli
MHP lideri Devlet Bahçeli: Seçimin zamanında olması önemli
10:43
İsrail, İran’ın kalbini vuracaktı Son sözü Trump söyledi
İsrail, İran'ın kalbini vuracaktı! Son sözü Trump söyledi
10:27
Yıldız Tilbe’den “Siyonist kocamı dövmeye kalktı“ iddiasına yanıt
Yıldız Tilbe'den "Siyonist kocamı dövmeye kalktı" iddiasına yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2026 12:13:59. #7.12#
SON DAKİKA: Muhammed'in Judo Serüveni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.