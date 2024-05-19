Muşlu sporcular İstanbul\'da Balkan Çocuklar Karate Şampiyonasında Türkiye\'yi temsil edecek

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İstanbul'da yapılacak 28. Balkan Çocuklar Karate Şampiyonasına Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Karate Takımından 4 sporcu yarışacak.

31 Mayıs - 2 Haziran 2024 tarihlerinde İstanbul Beylikdüzü Spor Salonunda düzenlenecek olan 28. Balkan Çocuklar Karate Şampiyonasına Muşlu karateciler Mustafa Taha Keçeci, Abdulkerim Aykut, Meryem Yarçin ve Elif Asude Doğan, milli takıma seçilerek hem Muş'u hem de Türkiye'yi temsil edecek. Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde uzun yıllardır Milli Karate Antrenörü Aydan Ferhatoğlu ile eşi Karate Antrenörü ve Karate İl Temsilcisi Yakup Ferhatoğlu önderliğinde davam eden karate antrenmanları meyvelerini vermeye başladı. Bu kapsamda bünyelerinde bulunan 2011-2012 ve 2013 doğumlu 4 sporcu milli takıma seçilerek Muş'un gururu oldular.

Karate İl Temsilcisi Yakup Ferhatoğlu; "İlimizde uzun yıllardır eşim Milli Karate Antrenörü Aydan Ferhatoğlu ile karate antrenmanlarımızı aralıksız bir şekilde sürdürüyoruz. Çok şükür bunun meyvelerini de almaya başladık. Bu kapsamda 31 Mayıs - 02 Haziran 2024 tarihlerinde İstanbul Beylikdüzü Spor Salonunda düzenlenecek olan 28. Balkan Çocuklar Karate Şampiyonasına ülkemizi temsilen takımımızdan 4 sporcumuz katılacak. Sporcularımızın böylesine önemli bir turnuvada ülkemizi temsil edecek olması bizleri son derece mutlu etti ve gururlandırdı. Sporcularımızın şampiyonada başarılı olacaklarına inanıyoruz. Sporcularımız daha çok genç olmalarına rağmen başarıyla ilimizi ve ülkemizi temsil ediyorlar. Şimdiye kadar katıldıkları birçok turnuvada başarılı sonuçlar elde etmeyi başardılar. Sporcularımızın performansları çok iyi, moral ve motivasyonları da yerinde. Şampiyonaya hazırlar. Biz onlara inanıyor ve güveniyoruz. Madalya ve şampiyonluklar bekliyoruz" dedi.

Ferhatoğlu, kendilerinden desteklerini eksik etmeyen ve yakalanan başarının en önemli mimarlarından olan Vali Avni Çakır ve Muş Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir'e teşekkür etti. - MUŞ