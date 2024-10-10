Mustafa Duru Tarihe Geçti - Son Dakika
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Mustafa Duru Tarihe Geçti

Mustafa Duru Tarihe Geçti

Altınordu'nun 15 yaşındaki oyuncusu Mustafa Duru, Türkiye Kupası'nda en genç golcü oldu.

10.10.2024 14:07
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Altınordu'nun akademi takımlarında forma giyen Mustafa Duru, Türkiye Kupası'nda Küçükçekmece Sinopspor'a attığı golle tarihe geçti.

Altınordu'nun akademi takımlarında forma giyen Mustafa Duru, Türkiye Kupası'nda attığı golle tarihe geçti. Altınordu U17 Takımı'nın yanı sıra U16 Milli Takımı'nda da forma giyen genç oyuncu (15 yaş 4 ay), 9 takım arkadaşı ile birlikte Küçükçekmece Sinopspor ile oynanan maçın kamp kadrosuna alınmıştı. Karşılaşmanın 46. dakikasında oyuna giren Mustafa Duru, 86. dakikada takımı adına bir gole imza attı.

Mustafa Duru, atmış olduğu bu golle Türkiye Kupası tarihinin en genç golcüsü oldu.

Gençler göz doldurdu

Türkiye Kupası'nda genç oyunculardan oluşan bir kadrosu ile mücadele eden İzmir ekibinde kamp kadrosuna dahil edilen Altınordu U17 Takımı'nda forma giyen oyuncular forma şansı buldukları süre içinde göz doldurdu. Kadroya dahil edilen oyuncuların yaş ortalamasının ise 16 olduğu belirtildi. Altınordu Teknik Direktörü Olcay Şahan, Altınordu U17 Takımı'nda Bilal Demirağ, Ömer Yiğit Tiryakigil, Emre İnal, Eren Kaya, Mustafa Duru, Baran Yolaçan, Ata Gür, Adem Ali Barkın ve Sarp Kaçar'ı kupa maçının kadrosuna dahil etmişti. Altınordu'nun gençlerinden Mustafa Duru, Ömer Yiğit Tiryakigil, Adem Ali Barkın, Eren Kaya, Baran Yolaçan ise kupada forma şansı bulan isimler oldu.

Kastamonuspor hazırlıkları başladı

Öte yandan Altınordu, TFF 2. Lig'de hafta sonu Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde lider Kastamonuspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Pazar günü 15.30'da oynanacak müsabaka Altınordu'nun YouTube kanalından naklen yayınlanacak. İzmir ekibi, lideri devirerek 3 puana ulaşmayı hedefliyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

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