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Mustafa Pektemek ameliyat olacak - Son Dakika

Mustafa Pektemek ameliyat olacak

24.01.2022 16:59
Mustafa Pektemek ameliyat olacak

Yukatel Kayserispor futbolcularından Mustafa Pektemek, yarın İstanbul'da burnundan ameliyat olacak.

Yukatel Kayserispor futbolcularından Mustafa Pektemek, yarın İstanbul'da burnundan ameliyat olacak.

Yukatel Kayserispor'un deplasmanda Kasımpaşa ile oynadığı maçın ikinci yarısında burnuna aldığı darbe neticesinde sakatlanan Mustafa Pektemek bıçak altına yatacak. Bugün İstanbul'da tetkikleri yapılan Mustafa'nın burnunda kırık olduğu tespit edildi. Yarın özel bir hastanede ameliyat olacak olan Mustafa yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak.

Mustafa Pektemek, bu sezon sarı kırmızılı forma ile 16 lig, 3 Türkiye Kupası maçında görev alırken 4 gol atıp 3 de asist yaptı. - KAYSERİ

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Mustafa Pektemek, Kayserispor, Kasımpaşa, İstanbul, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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