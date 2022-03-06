Nazilli, müsabakalar için hazır - Son Dakika
Üye Girişi

Nazilli, müsabakalar için hazır

06.03.2022 16:31
Nazilli, müsabakalar için hazır

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bakım ve onarım çalışmaları tamamlanan yarı kapalı olimpik yüzme havuzu müsabakalar için hazır duruma geldi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bakım ve onarım çalışmaları tamamlanan yarı kapalı olimpik yüzme havuzu müsabakalar için hazır duruma geldi.

Nazilli Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından bir süredir bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmaların ardından yarı olimpik yüzme havuzu yarışma ve müsabakalara hazır hale geldi.

Konu ile ilgili Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Bakanlığımız tarafından bir süredir bakım onarımı yapılan yüzme havuzumuzun çalışmaları tamamlandı. Yarışmalar ve müsabakalar için hazır. Yarınların yıldızlarını, şampiyonlarını en güçlü şekilde geleceğe hazırlayacağız" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Nazilli, müsabakalar için hazır
Nazilli, müsabakalar için hazır
Nazilli, müsabakalar için hazır

YORUMLAR
500
Aydın'dan Ukrayna'ya yardım eli Aydın'dan Ukrayna'ya yardım eli Görme engellilerin havuz keyfi Görme engellilerin havuz keyfi

Nazilli, gençlik, Yüzme, Aydın, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Nazilli, müsabakalar için hazır - Son Dakika


Son Dakika
16:16 Ukrayna'da kaos devam ediyor! Halk, marketleri yağmalayanları çırılçıplak soydu, kemerle dövdü
16:11 Yargıtay'ın "Baz istasyonu" kararı! Galatasaray 3 milyon lirayı geri ödeyecek
16:00 Son Dakika: Rusya, Ukrayna'nın Vinnytsia kentine füze saldırısı düzenledi! Bir havalimanı tamamen yok oldu
15:53 PSG'nin yıldızı İcardi'nin karısı Wanda Nara, bu sefer de yataktan paylaştığı iç çamaşırlı videosu ile olay yarattı
15:34 Tamir için çıktığı çatıda görünmez kaza, 15 metreden düşerek yaşamını yitirdi
15:31 Rus askerleri bu kez kıskıvrak yakalandı! Ukrayna birlikleri tarafından asansörde sıkıştırıldılar
15:24 Fenerbahçe'den TFF'ye hatırlatma: Şampiyonluk başvurusuna cevap bekliyoruz
15:20 CHP camiasını sarsan ölüm! Muharrem İnce'nin de anonsculuğunu yapan isim kazada hayatını kaybetti
15:00 Acun Ilıcalı'nın sağ kolu Alpay Kazan hayatını kaybetti
14:50 Son Dakika: Putin'le görüşen Erdoğan barış çağrısını tekrarladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2022 16:37:23. #1.13#
SON DAKİKA: Nazilli, müsabakalar için hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement