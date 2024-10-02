Nazillispor'da Moral Arayışı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Nazillispor'da Moral Arayışı

Nazillispor\'da Moral Arayışı

Teknik direktör Gürhan Sönmez, Nazillispor'un toparlanacağına inanıyor. Birkan Duran istifa etti.

02.10.2024 12:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geride kalan 5 maçta puan alamayan grup sonuncusu Nazillispor'da teknik patron Gürhan Sönmez ayağa kalkacaklarını söyledi. Geçen hafta eski çalıştırıcı Özkan Kılıç'ın yerine takımı devralan Sönmez, "Bizim için lig yeni başlıyor. Çocuklarla da bunu konuştuk. Bu hafta itibarıyla tüm gücümüzü sahaya yansıtıp en iyi neticeyi almak istiyoruz. İyi bir gidişatımız yok ama ben oyuncularımıza güveniyorum. Bunun üstesinden gelecekler. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Tüm Nazilli halkının takımına sahip çıkmasını bekliyorum. Nazillispor'a destek olmalarını istiyorum" dedi.

Bu hafta iç sahada Arnavutköy Belediyespor'la karşılaşacaklarını hatırlatan Gürhan Sönmez, "Güzel bir futbol ile güzel bir sonuç alacağımıza inanıyorum. İlk galibiyetimizi almak için elimizden geleni yapacağız. Rakibi izleyip analizlerimizi yaptık. Rakibimiz iyi bir takım değil. Bizim şu ana kadar performansımız düşüktü. Sonradan katılan oyuncularımız vardı. Antrenman temposu düşük isimler vardı. Onları da yavaş yavaş toparlıyoruz. Bu haftadan itibaren potansiyellerinin üzerine çıkacaklarına inanıyorum" dedi.

BİRKAN DURAN İSTİFA ETTİ

Nazillispor'da 9 yıldır altyapı koordinatörlük görevini yürüten Birkan Duran, siyah-beyazlılara veda etti. İstifa eden Duran, Aydın Büyükşehir Belediyespor ile anlaşma sağladı. Birkan Duran, kulübünün ihtiyaç duyduğu anlarda A takım çalıştırıcılığı da yapmıştı. Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi: "Kulüpte çalıştığım 9 yıllık süre içerisinde gençlere dokunma fırsatı buldum. Bunun için de sevinçliyim. Kulüp başkanı Şahin Kaya'ya, kulüp bünyesinde bulunan tüm antrenör arkadaşlarıma, kulüp personelimize ve kulübümüzün tüm yöneticilerine teşekkür ediyorum."

Kaynak: DHA

Birkan Duran, Nazilli, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nazillispor'da Moral Arayışı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:27 Dilan Polat, yeni şarkı çıkardı: Biz yeni gelmedik, geri geldik Dilan Polat, yeni şarkı çıkardı: Biz yeni gelmedik, geri geldik
18:55 İsrail durmuyor, bu kez Suriye’ye saldırdı İsrail durmuyor, bu kez Suriye'ye saldırdı
18:27 İsrail’den tehdit: Orta Doğu’da herhangi bir yeri vurabiliriz İsrail'den tehdit: Orta Doğu'da herhangi bir yeri vurabiliriz
17:41 ’İstenmeyen adam’ ilan edilen Guterres, ’Mide bulandırıcı’ dedi 'İstenmeyen adam' ilan edilen Guterres, 'Mide bulandırıcı' dedi
16:44 Sinan Ateş davasında karar çıktı İşte verilen cezalar Sinan Ateş davasında karar çıktı! İşte verilen cezalar
10:07 İran, ülke genelinde tüm uçuşları yarına kadar durdurdu İran, ülke genelinde tüm uçuşları yarına kadar durdurdu
09:57 Lübnan sınırına daha fazla asker yollayan İsrail, 24 köyün boşaltılmasını istedi Lübnan sınırına daha fazla asker yollayan İsrail, 24 köyün boşaltılmasını istedi
09:55 Sinan Ateş davasında CHP lideri Özel’e hakaret eden sanık duruşma salonundan çıkarıldı Sinan Ateş davasında CHP lideri Özel'e hakaret eden sanık duruşma salonundan çıkarıldı
09:54 Galatasaray’ı karıştıracak iddia: Genç bir futbolcu, Almanya’dan escort çağırdı Galatasaray'ı karıştıracak iddia: Genç bir futbolcu, Almanya'dan escort çağırdı
09:30 Olay görüntü Netanyahu füze yağmuru sırasında sığınağa mı saklandı Olay görüntü! Netanyahu füze yağmuru sırasında sığınağa mı saklandı?
09:07 Erken seçim çağrısı yapan muhalefetin keyfini kaçıracak anket Erken seçim çağrısı yapan muhalefetin keyfini kaçıracak anket
09:00 İşte isim isim hileci firmalar ve ürünler İşte isim isim hileci firmalar ve ürünler
08:31 Kayıp olarak aranıyorlardı, şarampole yuvarlanmış otomobilde yaralı halde bulundular Kayıp olarak aranıyorlardı, şarampole yuvarlanmış otomobilde yaralı halde bulundular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2024 19:55:53. #1.12#
SON DAKİKA: Nazillispor'da Moral Arayışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement