Fenerbahçe'ye mağlubiyeti getiren an - Son Dakika
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Fenerbahçe'ye mağlubiyeti getiren an

Fenerbahçe\'ye mağlubiyeti getiren an
27.05.2025 09:18
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Süper Lig'in 37. hafta kapanış maçında Atakaş Hatayspor, Fenerbahçe'yi 4-2 mağlup etti. Fenerbahçe'nin kalecisi Ertuğrul Çetin, maçta büyük bir hata yaptı ve kalesinde gol gördü. Fenerbahçe, 53. dakikada 2-1 geriye düştü. Hatayspor'un golleri, Fenerbahçe savunmasının hataları ve Ertuğrul Çetin'in talihsiz anları sonucu geldi.

Süper Lig'in 37. hafta kapanış maçında Atakaş Hatayspor, Fenerbahçe'yi 4-2 mağlup etti. Trendyol Süper Lig'e veda eden Akdeniz ekibi, seyircisinin önünde oynadığı son maçta flaş bir galibiyete imza attı.

ERTUĞRUL'DAN İNANILMAZ HATALAR

Fenerbahçe'nin Hatayspor ile oynadığı maçta kaleyi koruyan Ertuğrul Çetin, 53. dakikada büyük bir hata yaptı ve kalesinde golü gördü.

Fenerbahçe, 53. dakikada 2-1 geriye düştü. Bu dakikada Fenerbahçe savunmasının arkasına gönderilen Ertuğrul Çetin, topu göğsüne alıp uzaklaştırmak istedi ancak istediği vuruşu gerçekleştiremedi. Bu pozisyonda araya giren Boutobba, Hatayspor'un ikinci golünü attı.

Hatayspor'un mücadeledeki ilk golü de Massango Matondo'nun vuruşunda direkten sonra Ertuğrul'un sırtına çarpıp ağlara gitmiş ve gol Ertuğrul'a (Kendi kalesine) yazılmıştı. Süper Lig'de ilk maçına çıkan 22 yaşındaki file bekçisi, Hatayspor maçında iki talihsiz an yaşadı ve kalesinde 4 gol gördü.

Ne bu özgüven? Fenerbahçe'ye mağlubiyeti getiren an
Görüntü: beIN SPORTS
Ne bu özgüven? Fenerbahçe'ye mağlubiyeti getiren an
Görüntü: beIN SPORTS
Ne bu özgüven? Fenerbahçe'ye mağlubiyeti getiren an
Görüntü: beIN SPORTS
Ne bu özgüven? Fenerbahçe'ye mağlubiyeti getiren an
Görüntü: beIN SPORTS
Ne bu özgüven? Fenerbahçe'ye mağlubiyeti getiren an
Görüntü: beIN SPORTS

Ertuğrul Çetin, Fenerbahçe, Hatayspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'ye mağlubiyeti getiren an - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Fevzi Kocakulak:
    Kendi kendini bitirdin Ayrıca başta Başkan Yönetim kurulu teknik ekip ve bütün Fb camiasını bitirdin Kaleye geçer geçmez laubalilik yaptın 15 1 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Hatay feveri ozurtmuş ya la 10 1 Yanıtla
  • Osman Zyrk:
    Eeeee torpille buralara gelenler sonunda böyle patlıyorlar işte 6 0 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    süper ligin en iyi takımı ve en iyi kalecisi:)) 3 0 Yanıtla
  • ferudun ozmen:
    Hiç üzülmüyorum.. Mourinho geldi adamın eline verdiler hemen yok yapı yok bilmem ne kozunu adam işi gücü mücadeleyi bıraktı koskoca sezon dilinden düşürmedi. Kendi kariyerini bitirdi haberi yok güya yeni bir meydan okumak için gelmişti. Yeni sezonda da olacaksa hiç bir şey değişmez yönetim gitmezse yine yapıydı hakemdi diyeceklerse sürekli saha dışına çıkarlarsa başkalarının şampiyonluğunu izleriz taraftar olarak. 0 0 Yanıtla
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