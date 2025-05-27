Fenerbahçe\'ye mağlubiyeti getiren an

Süper Lig'in 37. hafta kapanış maçında Atakaş Hatayspor, Fenerbahçe'yi 4-2 mağlup etti. Trendyol Süper Lig'e veda eden Akdeniz ekibi, seyircisinin önünde oynadığı son maçta flaş bir galibiyete imza attı.

ERTUĞRUL'DAN İNANILMAZ HATALAR

Fenerbahçe'nin Hatayspor ile oynadığı maçta kaleyi koruyan Ertuğrul Çetin, 53. dakikada büyük bir hata yaptı ve kalesinde golü gördü.

Fenerbahçe, 53. dakikada 2-1 geriye düştü. Bu dakikada Fenerbahçe savunmasının arkasına gönderilen Ertuğrul Çetin, topu göğsüne alıp uzaklaştırmak istedi ancak istediği vuruşu gerçekleştiremedi. Bu pozisyonda araya giren Boutobba, Hatayspor'un ikinci golünü attı.

Hatayspor'un mücadeledeki ilk golü de Massango Matondo'nun vuruşunda direkten sonra Ertuğrul'un sırtına çarpıp ağlara gitmiş ve gol Ertuğrul'a (Kendi kalesine) yazılmıştı. Süper Lig'de ilk maçına çıkan 22 yaşındaki file bekçisi, Hatayspor maçında iki talihsiz an yaşadı ve kalesinde 4 gol gördü.

Görüntü: beIN SPORTS

Görüntü: beIN SPORTS

Görüntü: beIN SPORTS

Görüntü: beIN SPORTS