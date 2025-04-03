Ne diyeceği çok merak ediliyordu! Mourinho burnunu sıktığı Okan Buruk\'tan flaş sözler

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe'yi 2-1 yendikleri Ziraat Türkiye Kupası maçının ardından açıklamalarda bulundu. Buruk, karşılaşma sonrasında Jose Mourinho'nun burnunu sıkmasıyla yerde kaldığı olayla ilgili de konuştu.

"ÇİZİLEN ÇİZGİYE İNANMIYORUM"

Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde;

"Bence çok iyi başladık maça. İlk yarıya bakınca, iki gol ve kaçırdığımız goller, ilk yarıdan 3-4'ü bulabilirdik. Rakibimizin ilk tehlikeli atağı gol oldu. Enteresan bir ofsayt çizgisi vardı. Çok tartışılacak bu. Çizilen çizgi bize de çok garip geldi. Net bir şekilde ofsaytta olduğunu gördük. Bundan daha geride olan pozisyonlara ofsayt verildi. Çizilen çizgiye inanmıyorum oradaki. Benim görüşüm ofsayt. Çok net bir şekilde ofsayt olduğunu düşünüyorum.

"6-7 ATABİLİRDİK"

2-1'den sonra rakibimizin pozisyonları oldu. Bizim de maçın başından sonuna kadar pozisyonlarımız oldu. Çok pozisyona girdik. 6-7 atabilirdik. Rakibimiz 2-2 şansını da yakaladı. Oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. İstediklerimizi sahaya yansıttılar. Mücadelemiz çok yüksekti. En önemli burada bizi destekleyen taraftarımız, maç sonunda bir bütün olduk. Bu galibiyette en büyük pay oyuncularımızın.

"PSİKOLOJİK OLARAK ETKİLER"

Her galibiyet olumlu veya olumsuz yansır. Derbiler de öyle. Bir kupa maçıydı, tekrar lige odaklanmak zorundayız. Bugün kazanmak isteyen bir takım vardı. Bunu Beşiktaş maçında tam olarak sergileyememiştik. Psikolojik olarak tabii ki pozitif kazanmak bir şey. Oyun olarak da çok üstündük. Oyun üstünlüğümüzü de ortaya koyduk. Ne kadar iyi bir takım olduğumuza dair örnek verdik. Ayrıca 6 tane Türk oyuncu ile başladık. Onunla ilgili de çok mutluyum.

JOSE MOURINHO İLE YAŞANANLAR

Benim aramda bir şey olmadı. Ben hakemi tebrik etmeye giderken o da gidiyordu, ben devam ederken arkadan eliyle burnumu sıktı. Hafif bir çizik oldu. Güzel, şık bir şey değil. Hep oyunun içinde kalmak istiyoruz. Çok da bu konuda abartmayacağım. Maçtan önce de sonra da elimizi sıkmamız gerekiyordu. Onu yaşayamadık. Çok önemli değil, çok abartmayacağım."

NE OLDU?

Maçın ardından Okan Buruk'un yanına giden Jose Mourinho, Buruk'un yüzüne fiziksel müdahalede bulunarak burnunu sıktı. Yere düşen Okan Buruk, bir süre sonra ayağa kalktı ve kendi futbolcuları tarafından güçlükle sakinleştirildi. Olay sırasında Portekizli teknik adamın yanında olan İrfan Can Kahveci, Buruk'a yardım etmeye çalıştı. Deneyimli teknik adam, yerden kalktıktan sonra çok sinirlendi ve güçlükle sakinleştirildi.