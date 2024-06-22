Ne diyeceği merak konusuydu! Vincenzo Montella, Arda Güler'i neden yedek bıraktığını söyledi - Son Dakika
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Ne diyeceği merak konusuydu! Vincenzo Montella, Arda Güler'i neden yedek bıraktığını söyledi

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A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella, EURO 2024 F Grubu ikinci maçında karşılaşacakları Portekiz maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Arda Güler'i neden yedek başlattığını açıklayan Montella, ''Son 2 gündür koruduk Arda'yı, belirli bir yorgunluğu vardı. Onunla ve doktorla konuştuk. Riske girmek istemedik'' dedi.

22.06.2024 18:32  Güncelleme: 19:43
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A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella, EURO 2024 F Grubu ikinci maçında karşılaşacağımız Portekiz maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İlk 11 tercihi hakkında konuşan Montella, "Programımızın doğrultusunda devam ediyoruz. Futbolcularımızı korumak için bu değişiklikleri yapmalıyız" ifadelerini kullandı.

"RİSKE GİRMEK İSTEMEDİK"

Takımın yıldız isimlerinde Arda Güler'i neden yedek bıraktığını da açıklayan antrenör, "Son 2 gündür koruduk Arda'yı, belirli bir yorgunluğu vardı. Onunla ve doktorla konuştuk. Riske girmek istemedik. Tüm kalbimle umuyorum ki ona ihtiyacımız olmaz ikinci yarıda da" dedi.

Montella, Yunus Akgün'ü tercih etmesiyle ilgili, "Yunus'u koymamız çok doğal şu anda. Oradaki, kanattaki futbolcular en çok efor sarf eden futbolcular. O yüzden Yunus'u tercih ettik bugün" değerlendirmesini yaptı.

Ne diyeceği merak konusuydu! Vincenzo Montella, Arda Güler\'i neden yedek bıraktığını söyledi
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Ne diyeceği merak konusuydu! Vincenzo Montella, Arda Güler'i neden yedek bıraktığını söyledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Ado Dnhag: Daha ömrünüz kadar uzun yılları var gardaşımız ardanın. Azerbaycandan sevgiler. Sahip çıkalım ve müslüman gardaşımızın nelere kadir olduğunu görelim. Yaşasın TÜRKİYE , Yaşasın CcC 32 3 Yanıtla
    ferhat eser: siz eksik kalın biz bize yeteriz 7 39 Tuna güler: Ferhat Eser. Sen eksik kal hatta yok ol. Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin bizden hiç bir farkı yoktur. 3 1
  • ferhat eser: maçı portekize verecem diyor işte adam İtalyan hala anlamadınızmı 26 7 Yanıtla
  • Hakan Korkmaz: oyun zekası var ama kas lari müsait değil jesus da oynatmazdi bunu. 11 20 Yanıtla
  • Ali Yıldız: Yani diğer oyuncular çok önemli değil mi ? Ne demek riske sokmadık !!! 17 9 Yanıtla
  • Serdal Çetinkaya: Hamit altıntop un kadrosu hayırlı olsun ne de olsa Galatasaray’dan beş oyuncu var 9 9 Yanıtla
  • ELEKTRİK380 İLE NASIL YAPILIR, TEKNİK: Geçen maçta medya iyice gaz verip aşırı abarttı, bunu hissettikler, abartı bu maçta ortaya çıkacaktı ve RİSKE atmadılar bukadar net. Yorgunluk falan filan hikaye. 6 8 Yanıtla
  • Koray ERDOGAN: Ancelotti nin parmağı var bu iade 7 1 Yanıtla
  • Murat Yılmaz: 3 yıldır koruya koruya bitiremediniz Arda'yı arkadaş. vallahi maç kadrosunu görünce hevesim kaçtı. Yenersek sevinirim ama yenilirsek üzülmem 0 0 Yanıtla

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