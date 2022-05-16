Nejc Skubic, Konyaspor'a veda etti - Son Dakika
Üye Girişi

Nejc Skubic, Konyaspor'a veda etti

16.05.2022 16:13
Nejc Skubic, Konyaspor'a veda etti

Konyaspor'a 2015-2016 sezonunda katılan Nejc Skubic aktif futbol hayatını dün oynanan Hatayspor maçıyla noktaladı ve Konyaspor'a veda etti.

Konyaspor'a 2015-2016 sezonunda katılan Nejc Skubic aktif futbol hayatını dün oynanan Hatayspor maçıyla noktaladı ve Konyaspor'a veda etti.

Takımın öğle saatlerinde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanda teknik heyetle, futbolcularla ve personelle vedalaşan başarılı futbolcu Nejc Skubic, "Burada dolu dolu 6 sezon geçirdim. Özellikle son sezonum olması nedeniyle bu yıl benim adıma çok özeldi. İyisiyle kötüsüyle bir sezonu başarılı olarak güzel bir şekilde tamamladık ve Konyaspor Türkiye'yi Avrupa Kupaları'nda temsil etme başarısını elde etmesini sağladık. Burayı ve yaşadığım her şeyi unutmayacağım. Sizler ve Konya şehri, taraftarlarımız benim için gerçek anlamda bir aile oldu. İnanıyorum ki Avrupa'da başarılı olarak gruplara kalacağız ve ben de Eylül ayında Konya'ya gelerek sizleri Avrupa maçlarında taraftarlarımızın içerisinde yer alarak tribünlerden destekleyeceğim. Her şey için herkese teşekkür ediyorum. Sizleri hiçbir zaman unutmayacağım" dedi.

Aktif futbol yaşantısını noktalayan Nejc Skubic, vedalaşma sonrasında teknik heyet, personel ve futbolcularla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. - KONYA

Nejc Skubic, Konyaspor'a veda etti
Nejc Skubic, Konyaspor'a veda etti
Nejc Skubic, Konyaspor'a veda etti
Nejc Skubic, Konyaspor'a veda etti
Nejc Skubic, Konyaspor'a veda etti

YORUMLAR
500
Gözyaşlarına hakim olamadı! 7 sezondur yeşil-beyazlı formayı giyen Skubic maç biter bitmez yere çöküp ağladı Gözyaşlarına hakim olamadı! 7 sezondur yeşil-beyazlı formayı giyen Skubic maç biter bitmez yere çöküp ağladı Konyaspor-Hatayspor maçının ardından (2) Konyaspor-Hatayspor maçının ardından (2)

Konyaspor, Hatayspor, Futbol, Konya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Nejc Skubic, Konyaspor'a veda etti - Son Dakika


Son Dakika
16:26 Lionel Messi Barcelona'ya geri mi dönüyor! Babasının sözleri kafa karıştırdı
16:21 İsveç lideri Andersson: NATO üyeliği için resmi başvuru yapmaya karar verdik
16:19 Survivor'da dokunulmazlık oyununda kaybeden Nisa, öfkeden tahta parkura kafa attı! Yardımına arkadaşları koştu
16:17 Kripto para dünyasının önemli CEO'sundan şaşırtan açıklama: Bitcoin'in ödeme yöntemi değil ve bir geleceği yok
16:16 Endonezya'nın Ladongi nehrinde balık avlamaya giden adam timsah tarafından parçalandı
16:16 Kanadalı senatörden İsveç ve Finlandiya'nın üyelikleri için inanılmaz öneri: Türkiye'yi NATO'dan atın
16:12 İlaçta yüzde 75'lik zam talebi: Sektörün dayanacak gücü kalmadı
16:09 Demokratik Alevi Hareketi bileşenlerinden LGBT+ açıklaması: Cemevlerimizde hiçbir ayrımcılık yoktur, kapımız LGBTİ+'lara ve cenazelerine açıktır
15:55 Cadiz forması giyen Akapo, Real Madrid maçında ayağına ciddi darbeler aldı: Ezikler ve kan izleri dikkat çekti
15:35 Yazıcıoğlu suikasti tanıklarından Erol Yıldız kazada hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2022 16:33:48. #1.13#
SON DAKİKA: Nejc Skubic, Konyaspor'a veda etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement