Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerine başladığını açıkladığı Portekizli savunma oyuncusu Nelson Semedo, İstanbul'a geldi.

Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne özel uçakla gelen 31 yaşındaki futbolcuyu sarı-lacivertli kulübün yetkilileri karşıladı.

Semedo, daha sonra kendisini bekleyen araca binerek konaklayacağı otele hareket etti.

Tecrübeli futbolcu, kariyerinde sırasıyla Sintrense, CD Fatima, Benfica, Barcelona ve Wolverhampton takımlarının formalarını giydi.