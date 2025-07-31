Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerine başladığını açıkladığı Portekizli savunma oyuncusu Nelson Semedo, İstanbul'a geldi.
Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne özel uçakla gelen 31 yaşındaki futbolcuyu sarı-lacivertli kulübün yetkilileri karşıladı.
Semedo, daha sonra kendisini bekleyen araca binerek konaklayacağı otele hareket etti.
Tecrübeli futbolcu, kariyerinde sırasıyla Sintrense, CD Fatima, Benfica, Barcelona ve Wolverhampton takımlarının formalarını giydi.
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