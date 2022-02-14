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NFL yönetiminin yasağına uymadı! Eminem ırkçılığa karşı diz çöktü - Son Dakika

NFL yönetiminin yasağına uymadı! Eminem ırkçılığa karşı diz çöktü

14.02.2022 11:48

2022 Super Bowl dün gece gerçekleşti. Cincinnati Bengals'ı 23-20 yenen Los Angeles Rams, 1999'dan sonra NFL'deki ilk şampiyonluğunu elde etti. Karşılaşmanın devre arasında Dr. Dre, Snoop Dogg ve Eminem gibi dünyaca ünlü yıldızlar sahne alırken geceye Eminem damgasını vurdu. NFL yönetiminin uyarısını dinlemeyen ünlü rapçi, Amerika'daki ırkçılığa karşı diz üstüne çökerek destek verdi.

ABD'de Amerikan futbol ligi NFL'in şampiyonunu belirleyen final karşılaşması Super Bowl, dün gece gerçekleşti. Cincinnati Bengals'ı 23-20 mağlup eden Los Angeles Rams, 1999'dan sonra NFL'deki ilk şampiyonluğunu elde etmeyi başardı.

GRAMMY ÖDÜLLÜ İSİMLER KONSER VERDİ

Super Bowl etkinliğinin gelenekselleşen devre arası konserini ise Dr. Dre, Snoop Dogg, 50 Cent ve Eminem verdi. Efsanelere ise Los Angeles'ta Mary J. Blige ve Kendrick Lamar gibi isimler eşlik etti. Aralarında toplam 43 Grammy ödülü bulunan ünlü isimler, ilk kez birlikte sahne almış oldu.

EMİNEM YASAK DİNLEMEDİ

California'nın Sofi Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın devre arasında gerçekleşen konsere ise Eminem damgasını vurdu. NFL yönetiminin ısrarla, ırkçılığa karşı tepki olarak diz çökmeyi yasaklamasına rağmen 49 yaşındaki şarkıcı, performansı sırasında eğilip diz çökerek Amerika'daki ırkçılığa karşı tepkisini gösterdi.

SUPER BOWL TARİHİNİN EN İYİ PERFORMANSI

Eminem, konseri sırasında dünya genelinde Amerika'da ve Türkiye'de TT olmayı başardı. Öğle saatlerine kadar en çok konuşulan konuların başında gelen Eminem'in performansı, çoğu izleyici tarafından Super Bowl tarihinin en iyi performansı olarak gösterildi.

KAEPERNİCK KARA LİSTEYE ALINMIŞTI

San Francisco 49ers forması giyen Colin Kaepernick, 2016 yılında Amerika'nın birçok yerinde gerçekleşen polis şiddetine ve siyahilerin öldürülmesine tepki olarak maçtan önce okunan ABD Milli Marşı sırasında diz çökerek tepki göstermişti. O sezon her maç öncesi bu protestosuna devam eden Kaepernick, sezon bitiminin ardından takımı tarafından serbest bırakılmış ve NFL yönetimi tarafından kara listeye alınarak bir daha herhangi bir takımla anlaşma sağlayamamıştı. Colin Kaepernick serbest bırakıldıktan sonra NFL resmi internet sitesinde emekli olarak gösterilmişti.


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Amerika Birleşik Devletleri, Los Angeles, Snoop Dogg, Super Bowl, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor NFL yönetiminin yasağına uymadı! Eminem ırkçılığa karşı diz çöktü - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: NFL yönetiminin yasağına uymadı! Eminem ırkçılığa karşı diz çöktü - Son Dakika
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