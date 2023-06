Galatasaray'ın yıldızı Türkiye'de mutlu olduğunu açıkladı

Galatasaray'ın yıldızı Nicolo Zaniolo, İtalyan basınına açıklamalarda bulunarak Türkiye'de mutlu olduğunu dile getirdi.

"NELER OLACAĞINI GÖRECEĞİZ"

Geleceği hakkında ülkesinin basınına açıklamalarda bulunan Zaniolo, ''Türkiye'de mutluyum, ama bakalım transfer döneminde neler olacak, transfer dönemi için asla bir şey söylemezsiniz, neler olacağını göreceğiz" dedi.

"ONA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

24 yaşındaki futbolcu, kendisini Milli takıma geri çağıran Roberto Mancini ile olan ilişkisiyle alakalı ise, "İspanya ile maçtan önce de söylediğim gibi her şeyi Mancini'ye borçluyum, futbolda önemli bir maç oynamadan önce bile beni aradı. Her şeyi ona borçluyum, bana her zaman verdiği güven için ona teşekkür etmeliyim. Daha önce de söylediğim gibi, futbolda ne olduğunu asla bilemezsiniz, ancak bir gün onunla bir kulüpte çalışmaktan mutlu olurum" ifadelerini kullandı.