Niğde'de Uluslararası Scarpa Aladağlar Epic Trail Başlıyor - Son Dakika
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Niğde'de Uluslararası Scarpa Aladağlar Epic Trail Başlıyor

Niğde\'de Uluslararası Scarpa Aladağlar Epic Trail Başlıyor

Niğde'de gerçekleştirilecek olan Uluslararası Scarpa Aladağlar Epic Trail'de 6 farklı ülkeden yaklaşık 250 sporcu koşacak. Yarış, Aladağlar mevkisinde 04-07 Temmuz 2024 tarihleri arasında düzenlenecek ve dört farklı parkurdan oluşacak.

04.07.2024 10:35  Güncelleme: 10:36
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Niğde'de ilk defa gerçekleştirilecek olan Uluslararası Scarpa Aladağlar Epic Trail'de 6 farklı ülkeden yaklaşık 250 sporcu koşacak.

Niğde Valiliği himayesinde ve Niğde Belediyesi katkılarıyla gerçekleşecek olan Uluslararası Scarpa Aladağlar Epic Trail Niğde sınırları içindeki Aladağlar mevkisinde 04-07 Temmuz 2024 tarihleri arasında düzenlenecek. İçerdiği özellikler bakımından daha önce benzeri yapılmamış olan Scarpa Aladağlar Epic Trail 13 km, 25 km, 45 km ve 125 km olmak üzere dört farklı parkurdan oluşacak. Bu parkurlar arasında en zorlu olanı, üç gün sürecek olan 125 kilometrelik parkurda sporcular, kendi yeterliliklerini sağlayarak koşacaklar ve Aladağları iki kez aşacaklar. Birinci gün 45 km, ikinci gün 55 km üçüncü gün 25 km koşulacak olan yarışta aynı zamanda sporcular çadırda konaklama yaparak bölgenin birçok rotasını da koşarak keşfedecekler. Niğde Valiliği'nden yapılan açıklamada; "Önümüzdeki yıllarda da önemli hedef yarışlardan biri olarak gösterilecek olan ve Scarpa'nın destekleriyle gerçekleştirilen bu etkinlik, Aladağlar bölgesinin koşu sporunu ve ultra maraton kültürünü daha geniş kitlelere tanıtmayı hedefliyor. Aynı zamanda, dünyanın önde gelen trail serilerinden biri olan Europe Trail Cup Serisi'ne Türkiye'yi temsilen katılan Scarpa Aladağlar Epic Trail, uluslararası alanda da önemli bir konuma sahip olmaktadır" ifadelerine yer verildi.

5 Temmuz Cuma günü 1. gün startının verileceği maraton, 7 Temmuz Pazar günü düzenlenecek ödül töreni ile sona erecek. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Niğde'de Uluslararası Scarpa Aladağlar Epic Trail Başlıyor - Son Dakika

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