Niğde Kick Boks Takımı\'ndan Başarı

Spor

Niğde Kick Boks Takımı Antalya'da düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonası'ndan ödüllerle döndü.

21-28 Ocak 2025'te Antalya'da düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda Niğdeli sporcular 1 altın, 3 gümüş ve 4 bronz madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Niğdeli sporcular Melek Yiğit Genç Bayanlar 52 kilo Full Contact kategorisinde Türkiye Şampiyonu, Kutay Şimşek Büyük Erkekler 79 kilo Light Contact kategorisinde Türkiye ikincisi, Oğuzhan Erfidan Büyük Erkekler 63 kilo Light Contact kategorisinde Türkiye ikincisi, Hiranur Demirci Genç Bayanlar 60 kilo Lowkick kategorisinde Türkiye ikincisi, Köksal Arıkan Büyük Erkekler 89 kilo Point Fighting Türkiye üçüncüsü, Nazan Keskin Büyük Bayanlar 70 kilo Light Contact Türkiye üçüncüsü, Gül Nida Arıtoprak Büyük Bayanlar 70 kilo Light Contact kategorisinde Türkiye üçüncüsü, Abdurrahman Efe Yetkin Genç Erkekler 57 kilo K-1 Rules kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu.

Niğde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Türkiye Kick Boks Şampiyonası'ndan 8 madalya ile dönen sporcular ve antrenörler tebrik edildi. - NİĞDE