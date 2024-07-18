Niğde Valisi Cahit Çelik, Uluslararası Açık 17 Yaş Altı Badminton Turnuvası'nda başarılı olan milli sporcuları kabul etti - Son Dakika
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Spor

Niğde Valisi Cahit Çelik, Uluslararası Açık 17 Yaş Altı Badminton Turnuvası'nda başarılı olan milli sporcuları kabul etti

Niğde Valisi Cahit Çelik, temmuz ayında Bulgaristan'da düzenlenen Uluslararası Açık 17 Yaş Altı Badminton Turnuvası'nda Niğde'yi temsil eden milli sporcuları kabul etti. Çift bayanlar kategorisinde bronz madalya kazanan Sevde Gök ve Eylül Azra Ak, antrenörleri ve Gençlik ve Spor İl Müdürü İlker Ötgünlü ile Vali Çelik'in makamında görüştü. Vali Çelik, sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Sporcular ayrıca Vali Çelik'e milli takım forması hediye etti.

18.07.2024 12:43
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Niğde Valisi Cahit Çelik, temmuz ayında Bulgaristan'da düzenlenen Uluslararası Açık 17 Yaş Altı Badminton Turnuvası'nda Niğde'yi temsil eden milli sporcuları kabul etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Çelik, temmuz ayında Bulgaristan'da düzenlenen turnuvada çift bayanlar kategorisinde bronz madalya kazanan Sevde Gök ve Eylül Azra Ak, antrenörleri, Gençlik ve Spor İl Müdürü İlker Ötgünlü ile makamında görüştü.

Sporcuları tebrik eden Vali Çelik, başarılarının devamını diledi.

Sporcular Çelik'e milli takım forması hediye etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Niğde Valisi Cahit Çelik, Uluslararası Açık 17 Yaş Altı Badminton Turnuvası'nda başarılı olan milli sporcuları kabul etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Niğde Valisi Cahit Çelik, Uluslararası Açık 17 Yaş Altı Badminton Turnuvası'nda başarılı olan milli sporcuları kabul etti - Son Dakika
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