Niğdeli Sporcu Emine Kılınç, Avrupa Boks Şampiyonası\'nda Türkiye\'yi Temsil Edecek

Niğdeli sporcu Emine Kılınç, Avrupa Boks Şampiyonası'nda Niğde'yi ve Türkiye'yi temsil edecek.
Hırvatistan'ın Porec şehrinde gerçekleşecek Gençler Avrupa Boks Şampiyonası'nda Niğdeli sporcu Emine Kılınç, 50 kg'da mücadele edecek. Niğde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Hırvatistan'ın Porec şehrinde gerçekleşecek Gençler Avrupa Boks Şampiyonası'nda Niğdeli sporcumuz Emine Kılınç, 50 kg'da ülkemizi ve ilimizi gururla temsil edecek. Sporcumuz ve Antrenörü Abdurrahman Özben'i kutluyor, başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - NİĞDE
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Amasya'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Amasya Otizm Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte, Vali Yılmaz Doruk, CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz ve otizmli çocuklar bir araya geldi. Konuşmalarda, engelli bireylerin hayatın her alanında yer almalarını sağlamak için yapılan çalışmalar vurgulandı. Otizmli çocuklar spor gösterileri gerçekleştirdi ve mavi balonlar gökyüzüne bırakıldı.
Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Tahsin Tam, Çorum FK maçının ardından yaptığı açıklamada, takımının en etkisiz ve verimsiz maçını oynadığını belirtti. Tam, rakiplerinin iyi bir çıkış yakaladığını ve puan almak istedikleri bir maç olduğunu söyledi.
Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, konuk ettiği Sakaryaspor'u 2-0 mağlup etti. Teknik direktör Cihat Arslan, galibiyetin büyük bir zafer olduğunu belirtirken, Sakaryaspor Teknik Sorumlusu Turgay Karslı ise üzgün olduklarını ifade etti.
Ankara Keçiörengücü teknik direktörü Tahsin Tam, Ahlatcı Çorum FK maçının takımın en etkisiz ve verimsiz maçı olduğunu söyledi. Ahlatcı Çorum FK Yardımcı Antrenörü Kenan Aşkan ise galibiyet serisini devam ettirmek istediklerini belirtti.
Çorum FK Yardımcı Antrenörü Kenan Aşkan, Ankara Keçiörengücü maçının ardından, takımın hedefinin net bir şekilde ortaya çıktığını belirtti. Aşkan, oyuncuların iyi analiz yaparak disiplinden ayrılmadan oynadıklarını ve maçı kazandıklarını söyledi. Çorum FK'nın önümüzdeki maçlara iyi hazırlanarak ilk 3 hedefiyle devam etmek istediğini ifade etti.
Fenerbahçe camiası, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı için Ülker Stadyumu'nda bir araya geldi. Toplantıya katılan Fenerbahçe kongre üyeleri, kulüp başkanı Ali Koç için özel bir koreografi yaptılar. Üyelerin hazırladığı dev pankartta, "Yolu sen çizdin, birlikte yürüyeceğiz. Sonsuza kadar Ali Koç" ifadeleri yer aldı.
Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen Okullar Arası Küçük Erkekler Güreş Müsabakaları, 2-5 Nisan 2024 tarihleri arasında Kuşadası Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor. Toplam 17 farklı ilden 180 güreşçinin katıldığı müsabakalarda, genç sporcular yeteneklerini sergileme fırsatı bulacaklar. Açılış seremonisiyle başlayan müsabakalara tüm güreş tutkunları davet edildi.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Zonguldak Kömürspor, Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Barış Şeref gözetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, pas çalışmaları ve çift kale maçlar yaparak maça hazırlandı.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maç için Konya'ya hareket etti. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ardından bordo-mavililer özel uçakla Konya'ya gitti. Kafilede Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Onuralp Çevikkan ve diğer birçok futbolcu yer alıyor.
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