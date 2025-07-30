Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, Kulüpler Birliği İcra Kurulu'nda yer aldı.
Kulüpler Birliği Vakfı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulüpler Birliği Vakfı İcra Kurulu görev dağılımı belli oldu" ifadelerine yer verilirken, İcra Kurulu görev dağılımı da şu şekilde gerçekleşti:
Yönetim Kurulu Başkanı: Ertuğrul Doğan
İdari İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Nurettin Açıkalın
Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: İbrahim Turgut
Sportif İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Murat Özkaya
Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Mehmet Serpil - KAYSERİ
Son Dakika › Spor › Nurettin Açıkalın Kulüpler Birliği'nde - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?